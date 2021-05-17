Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

國際疫情持續流行！日媒新民調：近6成受訪者認為應取消東京奧運

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/17 11:57
日本東京一處東奧看板（美聯社圖片）

日本東京一處東奧看板（美聯社圖片）

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）延後一年舉辦的東京奧運暨帕運即將在7月底開幕，隨著全球新冠肺炎疫情持續流行，日本共同社一項最新民調顯示，有近六成的民眾認為應該取消，近九成對於外國選手代表團訪日使疫情擴大，皆感到不安，有逾五成認為「可優先」讓日本選手優先接種疫苗。

綜合中央社報導，日本共同社在5月15、16日，一連二天進行全國電話民意調查顯示，菅義偉內閣的支持率是41.1%，比4月實施的民調略微下降。菅內閣自2020年9月上台後，其不支持率也上升了11.2%，來到47.3%。

對於菅內閣在因應新冠狀肺炎疫情的防疫表現，71.5%的受訪者表示「不肯定」，僅有25.2%表示「肯定」。

今年夏天，東京即將舉辦奧運，預計將迎接上萬名外國運動員和其他奧運相關人士，該民調顯示，有59.7%的受訪者認為應該取消，有25.2%的受訪者希望在不開放民眾觀賽的情況下舉辦賽事，只有近13%支持減少觀眾人數。

對於外國選手代表團到日本參賽是否會讓疫情擴大，87.7%的受訪者皆感到不安。

面對疫情持續在日本國內流行，有近85%的受訪者認為接種速度緩慢，對於日本選手是否可優先接種疫苗，有近54%回答「可優先」，僅有13.1%的回答「不應優先」。
東京奧運
東奧

相關新聞

東京單日確診破千人　民調：6成日本民眾盼取消奧運
東京單日確診破千人　民調：6成日本民眾盼取消奧運
2021/05/10 11:16
亞洲武肺疫情不樂觀 日本20天暴增近10萬例 已累積60萬確診
亞洲武肺疫情不樂觀 日本20天暴增近10萬例 已累積60萬確診
2021/05/03 16:56
【新冠肺炎】日本三度祭緊急事態令 東京、大阪備戰黃金周
【新冠肺炎】日本三度祭緊急事態令 東京、大阪備戰黃金周
2021/04/23 20:06
台灣舉重好手郭婞淳 亞錦舉3金奪奧運門票
台灣舉重好手郭婞淳 亞錦舉3金奪奧運門票
2021/04/19 09:18
東京奧運命運多舛 執政高層脫口「取消也是選項」
東京奧運命運多舛 執政高層脫口「取消也是選項」
2021/04/15 19:40

更新時間 : 2021-05-17 18:26 GMT+08:00

最受歡迎

最新【台灣部分地區三級警戒！】台北市、新北市5/15至5/28升至第三級 陳時中: 單日本土新增180例
最新【台灣部分地區三級警戒！】台北市、新北市5/15至5/28升至第三級 陳時中: 單日本土新增180例
待在家！GOOGLE最新確診者足跡地圖　小心極高危險生活圈在你身邊
待在家！GOOGLE最新確診者足跡地圖　小心極高危險生活圈在你身邊
雙北三級警戒 不戴口罩最高罰1萬5千元 違規罰則一覽
雙北三級警戒 不戴口罩最高罰1萬5千元 違規罰則一覽
【最新】桃園、新竹、宜蘭、台東、花蓮等縣市跟進「準三級防疫」
【最新】桃園、新竹、宜蘭、台東、花蓮等縣市跟進「準三級防疫」
最新【台北市快篩Q＆A】台灣5/15本土個案180•北市正式啟動「第三階段防疫」 加強免費快篩•柯文哲呼籲: 沒事別出門且避免外食
最新【台北市快篩Q＆A】台灣5/15本土個案180•北市正式啟動「第三階段防疫」 加強免費快篩•柯文哲呼籲: 沒事別出門且避免外食
【疫情延燒到高雄】台灣5/14本土增29例 7例感染源不明 16例與萬華「阿公店」有關
【疫情延燒到高雄】台灣5/14本土增29例 7例感染源不明 16例與萬華「阿公店」有關
【懶人包】PTT之父杜奕瑾來解答！「台灣社交距離APP」隱私問題、使用守則一次看懂
【懶人包】PTT之父杜奕瑾來解答！「台灣社交距離APP」隱私問題、使用守則一次看懂
超夯！「台灣社交距離APP」超過80萬人安裝　指揮中心推出抽獎活動最高五千元
超夯！「台灣社交距離APP」超過80萬人安裝　指揮中心推出抽獎活動最高五千元
台灣新冠疫情升級 高雄宣布進入「準三級警戒」
台灣新冠疫情升級 高雄宣布進入「準三級警戒」
【最新】台灣新冠疫情快訊／雙北升三級警戒 娛樂場所宗教活動全面暫停
【最新】台灣新冠疫情快訊／雙北升三級警戒 娛樂場所宗教活動全面暫停