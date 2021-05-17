國際疫情持續流行！日媒新民調：近6成受訪者認為應取消東京奧運

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）延後一年舉辦的東京奧運暨帕運即將在7月底開幕，隨著全球新冠肺炎疫情持續流行，日本共同社一項最新民調顯示，有近六成的民眾認為應該取消，近九成對於外國選手代表團訪日使疫情擴大，皆感到不安，有逾五成認為「可優先」讓日本選手優先接種疫苗。

綜合中央社報導，日本共同社在5月15、16日，一連二天進行全國電話民意調查顯示，菅義偉內閣的支持率是41.1%，比4月實施的民調略微下降。菅內閣自2020年9月上台後，其不支持率也上升了11.2%，來到47.3%。

對於菅內閣在因應新冠狀肺炎疫情的防疫表現，71.5%的受訪者表示「不肯定」，僅有25.2%表示「肯定」。

今年夏天，東京即將舉辦奧運，預計將迎接上萬名外國運動員和其他奧運相關人士，該民調顯示，有59.7%的受訪者認為應該取消，有25.2%的受訪者希望在不開放民眾觀賽的情況下舉辦賽事，只有近13%支持減少觀眾人數。

對於外國選手代表團到日本參賽是否會讓疫情擴大，87.7%的受訪者皆感到不安。

面對疫情持續在日本國內流行，有近85%的受訪者認為接種速度緩慢，對於日本選手是否可優先接種疫苗，有近54%回答「可優先」，僅有13.1%的回答「不應優先」。