【快訊】台灣雙北地區同步宣布: 高中以下各級學校 5/18~5/28 全面停課　改採遠距教學！

更新時間: 2021-05-17 11:31

首次發稿: 2021-05-17 10:56

新北市政府記者會 超連結

台北市政府記者會 超連結

延伸閱讀: 【台北市快篩Q＆A】台灣5/15本土個案180•北市正式啟動「第三階段防疫」 加強免費快篩•柯文哲呼籲: 沒事別出門且避免外食

更新時間: 2021-05-17 11:26

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 台灣雙北地區家長注意！高中以下各級學校 5/18~5/28 全面停課, 柯文哲市長剛剛在記者會表示, 正式停課是從5/18開始,但有很多學生今天已經請假, 他表示, 家長可視情況彈性處理。

市府強調, 停課範圍包括公私立托育中心及保母。

柯文哲強調, 停課是為了避免疫情擴散, 應該待在家裡, 不可外出。

柯文哲表示, 疫情還在持續升溫，今天確診數字會比昨天（本土206例）更高。停課也有一定的科學依據, 目前萬華地區外篩的陽性率均在10%左右,這數字相當大,也顯示有一定的社區傳染, 因此停課是防止疫情擴散的最佳方式!

他指出, 現在提早宣布, 是為了讓家長有時間做相關應變準備。

教育局表示, 希望停課期間, 親師生之間保持密切的遠距聯繫, 家庭功能不彰者, 由學校設法彌補不足之處。

台北市政府記者會 超連結

新北市政府記者會 超連結