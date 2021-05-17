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【快訊】台灣雙北地區同步宣布: 高中以下各級學校 5/18~5/28 全面停課　改採遠距教學！

▲柯文哲表示，疫情還在持續升溫，今天確診數字會比昨天（本土206例）更高。▲柯市長說, 停課有一定的科學依據, 目前萬華地區外篩的陽性率均在10%左右, 顯示有一定的社區傳染, 因此停課是防止疫情擴散的最佳方式! ▲市府強調, 停課是為了避免疫情擴散, 應該待在家裡, 避免移動, 更不可外出。

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By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/17 11:32
【快訊】台灣雙北地區同步宣布: 高中以下各級學校 5/18~5/28 全面停課　改採遠距教學！

更新時間: 2021-05-17 11:31

首次發稿: 2021-05-17 10:56

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【快訊】台灣雙北地區同步宣布: 高中以下各級學校 5/18~5/28 全面停課　改採遠距教學！

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更新時間: 2021-05-17 11:26

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 台灣雙北地區家長注意！高中以下各級學校 5/18~5/28 全面停課, 柯文哲市長剛剛在記者會表示, 正式停課是從5/18開始,但有很多學生今天已經請假, 他表示, 家長可視情況彈性處理。

市府強調, 停課範圍包括公私立托育中心及保母。

柯文哲強調, 停課是為了避免疫情擴散, 應該待在家裡, 不可外出。

柯文哲表示, 疫情還在持續升溫，今天確診數字會比昨天（本土206例）更高。停課也有一定的科學依據, 目前萬華地區外篩的陽性率均在10%左右,這數字相當大,也顯示有一定的社區傳染, 因此停課是防止疫情擴散的最佳方式!

他指出, 現在提早宣布, 是為了讓家長有時間做相關應變準備。

教育局表示, 希望停課期間, 親師生之間保持密切的遠距聯繫, 家庭功能不彰者, 由學校設法彌補不足之處。

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