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賣葡萄染疫婦喝喜酒同桌3人確診 彰化縣籲全國麗園大飯店1300位賓客篩檢

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By 社會組, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/17 10:15
確診者5月8日中午曾至花壇鄉全國麗園大飯店用餐，彰化縣呼籲1300名賓客如有不適，可主動前往衛福部立彰化醫院接受篩檢。

確診者5月8日中午曾至花壇鄉全國麗園大飯店用餐，彰化縣呼籲1300名賓客如有不適，可主動前往衛福部立彰化醫院接受篩檢。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／社會組　綜合報導）一名婦人前往台北萬華賣葡萄確診，她8日中午至彰化花壇全國麗園大飯店參加喜宴，同桌有３人確診，彰化縣呼籲當天中午1300多名在飯店的民眾如有不適，前往彰化醫院接受篩檢。

彰化縣長王惠美指出，彰化縣一對夫婦5月6日曾到台北市萬華區賣葡萄，15日起兩人皆連確診武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），婦人8日前往飯店參加喜宴，和婦人同桌的賓客經篩檢後，有3人呈現陽性反應，為防範疫情擴大，才會緊急開記者會呼籲民眾主動前往醫院接受篩檢。

彰化縣衛生局長葉彥伯則解釋，推算婦人5月8日才剛有症狀出現，仍有傳染力，且當天同桌10名賓客中有3人已確診，已將這3名賓客確診的資料交給中央，但當天飯店一、二樓5個宴會廳，約有1300人在飯店參加喜宴，為了防堵疫情再擴大，才會呼籲當天中午曾到飯店的民眾主動接受篩檢。

葉彥伯指出，飯店員工已接受篩檢，且無人有症狀出現，但當天在飯店的賓客動向難掌握，才會特別和部立彰化醫院合作，民眾如有不適，可持健保卡前往彰化醫院接受篩檢，彰化醫院也已準備好了篩檢車，應付民眾篩檢需求。

該對夫婦確診前曾於6日到台北萬華區賣葡萄，回來後，在母親節當天在外縣市聚餐，同桌的大小兒子、女兒及長媳等6人確診；另一名幫這對母女刮痧的師傅也確診。確診的兒子在母親節期間也曾與岳父、岳母餐聚和岳母的表姊夫泡茶，也造成他們3人感染，甚至還傳給小姨子的兒子。

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