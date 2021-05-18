〈時評〉台灣真是人間天堂？

雙北市警察局長3日晚間出席義警餐會，2名黑衣人到餐 廳丟蟑螂滋事。行政院院長蘇貞昌（右2）4日上午出席 衛福部醫院優良暨資深典範護理人員頒... 雙北市警察局長3日晚間出席義警餐會，2名黑衣人到餐 廳丟蟑螂滋事。行政院院長蘇貞昌（右2）4日上午出席 衛福部醫院優良暨資深典範護理人員頒獎典禮，活動前 受訪表示，對於黑道行為絕不容忍，將嚴格掃黑，以行動支持警界。 (來源 中央社)

當全球籠罩在武漢肺炎的淒風苦雨之下而焦頭爛額時，台灣人的生活起居，除了因為高度配合防疫中心的指示而稍有不便外，其餘幾乎跟平常沒啥兩樣。近在咫尺的便利商店仍然全年無休、一天廿四小時不打烊。

台灣，大沒有鎖國、小沒有封城；幾次出現本土確診病例，結果也都有驚無險。最新的考驗是，近日先傳出數起華航機師及其家人的本土確診病例，後又有現在進行式、似有連帶關係、如滾雪球般暴增的萬華茶藝館、蘆洲獅子會、宜蘭遊藝場3大群聚感染，雙北在這場來勢洶洶的三級警戒，能否將傷害減到最低，自是中央疫情指揮中心與整個醫療團隊盡心盡力追求的目標。

台灣，有嚴陣以待的疫情指揮中心，整個醫療團隊仍然有條不紊、無怨無悔地在崗位上，加上台灣有享譽全球、CP值超高的健保，撐起全民健康的保護傘，這樣的台灣，像不像人間天堂？

不過，魔鬼藏在天堂裡。宛如人間天堂的台灣，其實還是有不少美中不足的地方；某些人大煞風景的醜行劣跡，也讓台灣出現另類的天堂景象。

像中國黨立院黨團總召費鴻泰，在記者會怒批，華航諾富特飯店疫情延燒，防疫指揮官陳時中「應該被槍斃」，如此血口噴人，沒有任何法律刑責，台灣真是「言論自由」的天堂！？

像許多利用五鬼搬運法淘空公司、製造銀行呆帳幾十億、幾百億的經濟犯，在鋃鐺入獄之前，一個個竟然可以神奇地拍拍屁股走入（近的，只要跑到幾百公里外的中國；遠的，就飛渡到美國），在新國度過起無憂無慮、不虞引渡的逍遙新生活──那有辦法的，更手持新國度護照，在新國度另起爐灶、大手筆投資，當起納稅大戶；那在新國度水土不服，無法繼續招搖撞騙生涯或思鄉情切的，了不起忍耐個十來年，在躲過追溯期後，再大搖大擺搭機回台，又是誰也奈何不了的好漢一條。這樣的歷史已一再重演，讓人懷疑，台灣也是經濟犯的天堂嗎？

中國，是對台灣領土、主權極具侵略野心的敵對國家。被中國國家安全部成員吸收，涉嫌在台灣為中國發展共諜組織的前立委助理等人，事發後，台北地院各判刑10月及5月（得易科罰金）。在法官眼裡，事關國家安全的共諜，其罪行與罪刑，比霄小偷雞摸狗的竊盜罪還輕微！只能說：台灣真是共諜的天堂！

還有，像追逐北市警松山分局體技教官，十名跑進中崙派出所咆哮撒野鬧事的「黑衣人事件」，檢方將「黑白共警所混戰、拳頭與電腦齊飛」等監視器敏感畫面刪除、未當場逮捕鬧事者的派出所長官，以「顧及教官顏面及避免畫面外流影響警察形象」為由，分獲緩起訴及不起訴處分；十名黑衣人，北檢僅起訴鬧事者一人，其餘九名同夥，檢方以「酒後⋯闖入派出所咆哮⋯未對員警有強暴、脅迫或辱罵等行為」為由，均不起訴。這麼善體人意的檢察官，無異認證黑道、白道不打不鬧不相識、相識後握手言和，不會影響警察形象？更認證黑道酒後集體闖入派出所咆哮的權利？這樣的台灣，不是黑道的天堂嗎？

台灣成為暴戾政客、經濟犯、共諜、黑道的天堂，實在是善良台灣人難以承受之重！

（作者為新竹教育大學退休副教授）