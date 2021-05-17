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安心在家防疫！農委會持續和多家業者攜手合作　確保台灣農產食品供應無虞

為因應消費者提高網路購物的趨勢，農委會結合近60家國內農業電商業者成立「臺灣農產嘉年華」網站平台，提供超過30,000項國產優質農產食品讓消費者選購

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/17 09:51
臺灣農產嘉年華網路平台。（照片來源：農委會提供）

臺灣農產嘉年華網路平台。（照片來源：農委會提供）

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）隨著疫情持續升溫，「臺灣農產嘉年華」自11日起，網購或外送新鮮農產品及加工食品的訂單不斷增加，農委會已聯繫電商業者盤點供貨狀況，並積極媒合電商與青農、農會等供貨單位，以擴大供應數量，同時也持續與量販超市及外送業者合作，確保農產食品供應無虞，讓民眾安心在家防疫。

農委會表示，日前臺灣發生新冠肺炎社區感染案例，自從5月11日防疫警戒升為第二級以來，電商農業生鮮食材的銷售額約成長50%。5月12日本土案例大幅增加，當日冷凍產品，如水餃、Pizza主餐類，以及調味好的豬排、雞腿排類，訂單即成長近3倍，至於保存期較長的米、麵、罐頭等也約成長30%。

2020年2月國內爆發新冠肺炎疫情，為因應消費者提高網路購物的趨勢，農委會結合近60家國內農業電商業者成立「臺灣農產嘉年華」網站平台，提供超過30,000項國產優質農產食品讓消費者選購，穩定國內產銷與農民收益。

因應近來疫情轉趨嚴峻，該會將協助電商業者與產地供貨單位加強媒合，同時與量販超市及外送業者如foodpanda及ubereats合作，擴大提供新鮮優質的國產農產食品，滿足消費者在家防疫的需求，該會籲請民眾安心上網或透過下載外送業者APP進行選購。
農委會
農產品
臺灣農產嘉年華

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更新時間 : 2021-05-17 18:25 GMT+08:00

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