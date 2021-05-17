【保持冷靜】台灣COVID19確診者、接觸者　防疫注意事項一次看

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土疫情加劇，台北市、新北市已進入第三級警戒防疫。中央流行疫情指揮中心5/16宣布新增206例本土病例，並提醒確診者、接觸者應注意事項。

5/16新增206例武漢肺炎本土病例，指揮中心表示，台北區的醫院負壓隔離病房空床數僅51床較吃緊，呼籲輕症確診者先留在家中不要離開，等候公衛人員通知。

台北區醫院負壓病床吃緊

指揮中心籲輕症確診者在家等通知

衛福部次長石崇良下午在指揮中心表示，據醫療量能盤點，全國負壓隔離病房共658床，現在空床數為297床，台北區空床數51床，比較吃緊；172家醫院專責病房共2400床，目前開設1625床，還有1165床可用，目前雙北空床同樣較吃緊，約209床左右。

石崇良說，由於現階段每日確診人數不斷增加，醫療院所空床數確實吃緊，希望優先讓有症狀者就醫，目前萬華疫情熱區設有篩檢站，無症狀者還是可前往採檢，不需要太著急。另一方面，雙北可隨時啟動專責醫院，專責收治確診個案，計畫台北市將協調出2家專責醫院。

疾病管制署預防醫學辦公室防疫醫師陳婉青在16日記者會上表示，多數武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）感染者症狀輕微，休養後可自行康復，為了將醫療資源留給重症患者，呼籲確診者先留在家中不要離開，等候公衛人員通知。

陳婉青提醒，確診者在家中務必配戴口罩和注意手部衛生，應單獨一人一室，盡量和家人使用不同衛浴設備，不要離開房間，在家避免與其他同住者接觸，特別是長者、幼兒或免疫力低下的同住家人。家人準備食物飲水，不要和家人共餐或共用物品。

陳婉青說，若確診者在家中出現發燒症狀，可使用退燒藥減緩不適症狀，務必觀察自身症狀變化，若出現喘、呼吸困難、持續胸痛、胸悶、意識不清、皮膚或嘴唇或指甲床發青，應立刻聯繫119、衛生局或1922專線，依指示就醫，禁止搭乘大眾運輸工具。

另外，陳婉青表示，確診者應電話聯繫密切接觸者，包含開始有症狀發生前3天至隔離前，曾有共同用餐、共同居住或未配戴口罩面對面15分鐘以上的接觸，請密切接觸者自我隔離並健康監測。

確診個案注意事項：

1. 大部分的COVID-19感染者症狀輕微，休養後即可自行康復，為了將醫療資源留給重症患者，請先留在家中不要離開，等候公衛人員通知。

2. 在家中請單獨一人一室，盡量和家人使用不同的衛浴設備，不要離開房間。

3. 在家中請避免與其他同住者接觸，特別是長者、幼兒或免疫力低下的同住家人。

4. 請務必佩戴口罩和注意手部衛生，可使用肥皂和水洗手，或使用酒精洗手。

5. 若出現發燒症狀，可以使用退燒藥減緩不適症狀，盡量臥床休息和飲水。

6. 務必觀察自身症狀變化，若出現喘、呼吸困難、持續胸痛、胸悶、意識不清、皮膚或嘴唇或指甲床發青等症狀，請立即聯繫119、衛生局或撥打1922。

7. 請依指示就醫，並禁止搭乘大眾運輸工具。

8. 請家人準備食物飲水，不要和家人共餐或共用物品。

9. 使用釋後的漂白水或酒精清潔所有經常觸摸的物體表面。

10. 電話連絡密切接觸者（在開始有症狀發生的前3天至隔離前，曾有共同用餐、共同居住或未佩戴口罩下面對面15分鐘以上的接觸），請他們自我隔離並健康監測。

接觸者注意事項：

1. 如果與確診個案於症狀發生前3天至隔離前有密切接觸（如共同用餐、共同居住或有面對面15分鐘以上的接觸），請先留在家中自我隔離，等候衛生單位通知，除非有需立即就醫需求，請不要離開住所。

2. 在家中請單獨一人一室，盡量和家人使用不同的衛浴設備，不要離開房間。

3. 在家中請避免與其他同住者接觸，特別是長者、幼兒或免疫力低下的同住家人。

4. 請務必佩戴口罩和注意手部衛生，可使用肥皂和水洗手，或使用酒精洗手。

5. 觀察自己是否出現COVID-19的相關症狀，如：發燒、流鼻水、咳嗽、喉嚨痛、倦怠、肌肉痠痛、頭痛、腹瀉、嗅覺或味覺異常、呼吸急促等。

6. 若出現喘、呼吸困難、持續胸痛、胸悶、意識不清、皮膚或嘴唇或指甲床發青等症狀，請立即聯繫119、衛生局或撥打1922。

7. 請依指示就醫或前往篩檢，並禁止搭乘大眾運輸工具。

8. 請家人準備食物飲水，不要和家人共餐或共用物品。

9. 請使用稀釋後的漂白水或酒精清潔所有經常觸摸的物體表面。

10. 如果不是密切接觸者，僅需進行自我健康監測14天，如有疑似症狀，請佩戴口罩後就醫評估，並告知可能的接觸史。

確診後電話通知3種密切接觸者

應自我隔離

指揮中心16日呼籲，民眾獲確診通知應電話聯繫3種密切接觸者，如發病前3天至隔離前，曾共餐、同住或未戴口罩面對面15分鐘以上接觸者，應自我隔離健康監測。

衛福部疾管署預防醫學辦公室防疫醫師陳婉青下午在中央流行疫情指揮中心記者會表示，如民眾與武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診個案於症狀發生前3天至隔離前有密切接觸，如共同用餐、共同居住或曾面對面15分鐘以上接觸，應先留在家中自我隔離，等候衛生單位通知，除非有立即就醫需求，不可離開住所。

陳婉青說，有接觸過武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診個案，在家中應單獨一人一室，盡量和家人使用不同的衛浴設備，不要離開房間，在家中應避免與其他同住者接觸，特別是長者、幼兒或免疫力低下的同住家人。由家人準備食物飲水，不要和家人共餐或共用物品。

完成採檢空窗期應高規格自我隔離

避免病毒擴散

陳婉青提醒，接觸者應觀察自己是否出現武漢肺炎相關症狀，如發燒、流鼻水、咳嗽、倦怠、肌肉痠痛、頭痛、腹瀉、嗅味覺異常、呼吸急促等，若出現喘、呼吸困難、持續胸痛、胸悶、意識不清、皮膚或嘴唇或指甲床發青，應立刻聯繫119、衛生局或1922專線，依指示採檢禁乘大眾運輸工具。

指揮中心指揮官陳時中表示，高風險或已知有風險民眾完成採檢空窗期應高規格自我隔離，避免病毒擴散，確診後應誠實告知活動史，接到通報的密切接觸者應做好自我隔離，避免與家人接觸，落實戴口罩、勤洗手，若每一個人都提高警覺，對防疫就有幫助。