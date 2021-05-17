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【台中市第3例本土】重慶國小1學生確診 曾參加進香團 全校停課至31日

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By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/17 09:13
（圖取自重慶國小臉書網頁facebook.com）

（圖取自重慶國小臉書網頁facebook.com）

（台灣英文新聞／社會組　綜合報導）台中市政府昨（16）日深夜表示，西屯區重慶國小1名小六女童確診，教育局已通知校方全校停課，該校師生截至5月31日不需到校上課，改採視訊教學的方式。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土疫情擴大，台中市政府16日晚間近11點時指出，重慶國小出現1名六年級學生確診個案，明天起至5月31日重慶國小停課，將改採線上教學，確保學生受教權益。台中市教育局將持續追蹤該校師生健康狀況。

重慶國小共有15班、355名學生，加上教師總共約400人，今（17）日上午除了行政人員，全校400名師生都未到校。

重慶國小教育主任李玉華說，今天上午各班導師都以電話與學生聯繫，通知今天不必到校上課，並且會透過視訊課程，了解學生身體狀況，有無發燒等症狀，也會關心學生心理調適。

環保局今早6點半已派清潔隊員，將重慶國小周邊的人行道、操場運動器材與兒童遊具，都以稀釋過的漂白水消毒，清潔人員穿著防護衣、戴口罩與護目鏡，全副武裝執行任務。

台中市政府提醒，請重慶國小師生在家做好居家健康自主管理，停課不停學，停課期間，以線上同步或自主學習方式進行學習，因疫情多變，請家長與老師保持聯繫，並留意學校網頁上最新消息。因目前尚在疫調中，詳細細情形將在17日記者會做進一步說明。

繼大立光工程師和大里區一名68歲男子確診後，這是台中第3例確診個案，也是年齡最小的個案。台中市衛生局漏夜比對確診小六女童足跡，並於今日上午9時緊急召開記者會說明。

台中市府表示，該女童於５月８日與媽媽從台中到台北與住宜蘭的外婆會合，８、９日兩天參加中南部進香團，９日進香團結束後回宜蘭住了一晚，10日由外婆帶回台中，16日得知進香團同團中有人確診，3人在無症狀情況下前往醫院篩檢，外婆與該女童確診，目前收治住院中，市府同日已回報中央。

【台中市第3例本土】重慶國小1學生確診 曾參加進香團 全校停課至31日

【台中市第3例本土】重慶國小1學生確診 曾參加進香團 全校停課至31日台中市政府17日一早公布重慶國小確診學童之足跡和禁止現場飲食街廓範圍。（台中市政府提供）
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