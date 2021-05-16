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台灣疫情連環爆 中研院何美鄉推估至少有400人已感染 籲政府擴大篩檢站

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By 醫藥組, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/16 17:01
僅為示意圖／萬華區剝皮寮快篩站。

僅為示意圖／萬華區剝皮寮快篩站。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）台灣本土疫情自5月11日起大爆發，接連爆發宜蘭遊藝場、五股獅子會和台北萬華群聚案，且這兩日總確診人數都超過100位。中研院學者何美鄉依據2020疫情初期病人的輕重症分布來推估，此波疫情至少有400人已感染。

何美鄉在臉書上發文表示，台灣15日確診181人，此時全國一片震撼。或許做點模擬推估，有助於疫情控制的心理準備。

她說，依據此波疫情的重症病人已達12人（指揮中心資料）來推估，重症病人約佔3％的感染者，推估此波疫情至少有400人已感染。這是依據2020疫情初期病人的輕重症分布來推估：重症者約3至5％。當然這只是開始，重症數字可能會持續增加，因為當時的數據並不含有傳染力高的英國B117的變異種。

何美鄉也說明，做此推估之目的是要提醒國人，但對於持續出現高確診數據，千萬別驚慌。現在確診的病人只是反應過往數週，疫情在我們疏忽之際，默默蔓延的結果，是既定不能改變的過去，是已發生的既定事實。

我們雖不能改變過去，但我們全體合一努力，卻可以改變未來，若我們都竭盡所能，依循指示減少社交活動，盡到阻隔病毒於我之外的責任，注意個人衛生、勤洗手、戴口罩、隨身攜帶酒精或乾洗手、少出門等防疫措施。

何美鄉接受媒體時訪問時指出，「我們不怕感染，要怕的是重症」。台灣不應該一味追求「零確診」，這是不可能做到的，呼籲政府應擴大全台的檢疫站數量，民眾只要出現任何輕症症狀，就應盡快接受檢測。

她指出，不要以為台灣過去的防疫做的很好，那是因為過去的病毒量還不夠多，最近從華航、諾富特疫情來看，英國變種病毒的傳播力比過去的病毒還強，建議民眾盡速接種疫苗，不要擔心AZ疫苗的保護力較低，因為接種後至少可降低重症發生率。
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更新時間 : 2021-05-16 18:29 GMT+08:00

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