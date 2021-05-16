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驚！台灣新冠肺炎確診破紀錄　指揮中心喊話企業彈性啟動在家上班機制

台灣今(16)日新增206例本土感染，指揮中心呼籲企業落實員工健康監測，彈性啟動在家上班機制，以免危害全公司健康。

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By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/16 14:52
台灣今(16)日新增206例確診，指揮中心呼籲企業落實員工健康監測，彈性啟動在家上班機制，以免危害全公司健康。(示意圖/Pexels)

台灣今(16)日新增206例確診，指揮中心呼籲企業落實員工健康監測，彈性啟動在家上班機制，以免危害全公司健康。(示意圖/Pexels)

(台灣英文新聞/生活組 台北綜合報導)台灣今(16)日新增206例確診，指揮中心呼籲企業落實員工健康監測，彈性啟動在家上班機制，以免危害全公司健康。

中央流行疫情指揮中心昨(15)日公布台北市及新北市，提升至COVID-19疫情警戒標準第三級，全國則為第二級。國內產業及企業營運已陸續受到COVID-19疫情影響，層面包括人員出勤、業務推展及生產營運等。

為降低疫情對企業營運的衝擊，指揮中心要求各企業落實「企業因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情持續營運指引」，指揮官陳時中強調，企業要落實員工健康監測，不要為難身體不適員工請假，否則也會危害全公司他人健康。

指揮中心指出，疫情已進入「發生持續性或廣泛性社區傳播」的持續營運計畫階段，企業應彈性調整人力，啟動異地辦公或在家上班機制，另家中有小孩的，部分幼兒托育和學校可能會暫停上課，提供彈性請假照顧兒童。

有關落實個人及工作場所衛生管理部分的重要提醒事項:
1. 執行員工健康監測計畫及異常追蹤處理機制
2. 落實生病在家休息
3. 彈性調整人力，啟動異地辦公或在家上班機制
4. 進行空間調整，讓人員保持適當間距，將員工間及與客戶或其他合作夥伴間進行空間區隔。若無法維持社交距離，須配戴口罩
5. 員工餐廳須保持桌與桌距離 1.5 公尺以上或設有隔屏，餐桌設有隔板。若無法落實，以外帶為之
6. 取消或延後與工作相關的集會或活動或改其他替代方案(如視訊)。請員工勿參加集會活動
7. 部份幼兒托育和學校可能會暫停上課，提供彈性請假照顧兒童

附件_企業因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情持續營運指引_20210515修訂.pdf
疫情
企業
在家上班
異地辦公

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