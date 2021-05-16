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再創新高！台灣16日爆增206例本土 含6名幼童確診、最早發病4月6日

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By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/16 14:29
台灣5/16增206例本土，其中0到9歲兒童就有6例。（取自中央流行疫情指揮中心0516直播記者會。）

台灣5/16增206例本土，其中0到9歲兒童就有6例。（取自中央流行疫情指揮中心0516直播記者會。）

（台灣英文新聞/醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(16)日公布國內新增207例COVID-19確定病例，分別為206例本土及1例境外移入，本土個案中還是以雙北地區確診數最多，年齡介於未滿五歲幼童到60歲以上，其中0到9歲幼童就有6例。

指揮中心表示，今日新增之206例本土個案為90男116女，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日/採檢日介於今(2021)年4月6日至5月15日，居住縣市分別為台北市97例（以萬華58例最多）、新北市89例（板橋32例最多）、彰化縣9例、宜蘭縣及新竹縣各3例、桃園市及基隆市各2例、台中市1例。

指揮中心說明，其中台北茶藝館相關105例、宜蘭遊藝場相關3例、獅子會相關5例、萬華活動史相關44例，南部進香團1例，剩下48例疫調中。截至今日，與萬華相關群聚共118例、獅子會34例、宜蘭遊藝場相關13例。

指揮中心指出，今日新增之1例境外移入個案為印度籍20多歲女性， 於5月8日自印度入境 ，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，來台期間無症狀，於15日確診。

指揮中心表示，截至目前國內累計1,682例確診，分別為1,079例境外移入，550例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中(案1078、1079、1091、1092、1100、1101、1102、1105、1122、1153、1154、1183、1187、1222)；另1例(案530)移除為空號。確診個案中12人死亡。

指揮中心提醒，請符合公費接種對象者踴躍接種COVID-19疫苗，及早獲得保護力。接種COVID-19疫苗可以減少罹病、重症及死亡的風險，並可形成社區群體免疫力，降低疫情傳播機會。符合目前公費疫苗接種對象者，無須等候接種通知，請於接種前先上網或電話預約，並攜帶健保卡至接種院所施打。如無法預約，得攜帶身分證或其他身分證明文件(如員工證)等至接種單位，由醫療院所確認後接種疫苗。

指揮中心籲請民眾落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。
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