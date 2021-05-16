全球持續升溫 80年後糧食產量恐減少三分之一

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）溫室氣體帶來全球均溫的上升，改變植物的生長環境，未來極有可能將讓全球三分之一的糧食生產陷入危機當中，許多地區可能會因此出現更嚴重的飢荒問題。

由芬蘭阿爾託大學(Aalto University)發佈在〈一個地球〉(One Earth)期刊上的研究顯示，現階段約有95%的糧食產區位於「安全氣候帶」中，這些地區的氣溫、降雨和乾旱頻率大落坐落於一個安全區間中，適合糧食生長。 只是，如果在本世紀末前平均溫度升高個攝氏3度至4度，這個安全帶的面積就會大規模縮減，變得不再「安全」，而在南亞、東南亞與非洲的蘇達諾-撒赫利安區域(Sudano-Sahelian zon)將會尤其明顯，全球大約會有三分之一的糧食生產區面臨減產、無法產出的困境。

相反的，如果全球積極減少溫室氣體排放並達成〈巴黎協議〉設下的目標，將全球升溫控制在攝氏1.5度至2度之內，那就只會有5%至8%的糧食產區會受到嚴重影響。 而理論上，雖然全球升溫可能有辦法讓北歐地區等現在農業產能較差的地區產出更多糧食，增加的產量仍完全沒辦法與現在主要負責產糧食的南方地區相比。

研究的協同作者Matti Kummu指出，雖然說有些地區有損失，就會有另一些地區獲益，但是事實上，食物產區已經無法再行移動，減少的產量將比增加得來的多更多，而糧食減產也會影響到畜牧業者。 而除了糧食產區，全球地景也將產生變化。

研究指出，如果達成〈巴黎協議〉目標，北美、俄國的針葉林將從現在的1812萬平方公里減少至1554萬平方公里，不過如果排放持續高漲，可能會只剩下777萬平方公里，同一時間，全球可能會多出400萬平方公里的沙漠，並讓全球陷入嚴重的缺水危機，進一步衝擊糧食產量。