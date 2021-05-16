Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 環境生態

全球持續升溫 80年後糧食產量恐減少三分之一

By 李昱德, 台灣英文新聞－特約記者
2021/05/16 13:41
示意圖／Getty Images

示意圖／Getty Images

（台灣英文新聞／李昱德　綜合外電報導）溫室氣體帶來全球均溫的上升，改變植物的生長環境，未來極有可能將讓全球三分之一的糧食生產陷入危機當中，許多地區可能會因此出現更嚴重的飢荒問題。

由芬蘭阿爾託大學(Aalto University)發佈在〈一個地球〉(One Earth)期刊上的研究顯示，現階段約有95%的糧食產區位於「安全氣候帶」中，這些地區的氣溫、降雨和乾旱頻率大落坐落於一個安全區間中，適合糧食生長。 只是，如果在本世紀末前平均溫度升高個攝氏3度至4度，這個安全帶的面積就會大規模縮減，變得不再「安全」，而在南亞、東南亞與非洲的蘇達諾-撒赫利安區域(Sudano-Sahelian zon)將會尤其明顯，全球大約會有三分之一的糧食生產區面臨減產、無法產出的困境。

相反的，如果全球積極減少溫室氣體排放並達成〈巴黎協議〉設下的目標，將全球升溫控制在攝氏1.5度至2度之內，那就只會有5%至8%的糧食產區會受到嚴重影響。 而理論上，雖然全球升溫可能有辦法讓北歐地區等現在農業產能較差的地區產出更多糧食，增加的產量仍完全沒辦法與現在主要負責產糧食的南方地區相比。

研究的協同作者Matti Kummu指出，雖然說有些地區有損失，就會有另一些地區獲益，但是事實上，食物產區已經無法再行移動，減少的產量將比增加得來的多更多，而糧食減產也會影響到畜牧業者。 而除了糧食產區，全球地景也將產生變化。

研究指出，如果達成〈巴黎協議〉目標，北美、俄國的針葉林將從現在的1812萬平方公里減少至1554萬平方公里，不過如果排放持續高漲，可能會只剩下777萬平方公里，同一時間，全球可能會多出400萬平方公里的沙漠，並讓全球陷入嚴重的缺水危機，進一步衝擊糧食產量。

更新時間 : 2021-05-16 18:28 GMT+08:00

最受歡迎

最新【台灣部分地區三級警戒！】台北市、新北市今起至5/28升至第三級 陳時中: 單日本土新增180例
最新【台灣部分地區三級警戒！】台北市、新北市今起至5/28升至第三級 陳時中: 單日本土新增180例
最新【台北市快篩Q＆A】台灣5/15本土個案180•北市正式啟動「第三階段防疫」 加強免費快篩•柯文哲呼籲: 沒事別出門且避免外食
最新【台北市快篩Q＆A】台灣5/15本土個案180•北市正式啟動「第三階段防疫」 加強免費快篩•柯文哲呼籲: 沒事別出門且避免外食
【疫情延燒到高雄】台灣5/14本土增29例 7例感染源不明 16例與萬華「阿公店」有關
【疫情延燒到高雄】台灣5/14本土增29例 7例感染源不明 16例與萬華「阿公店」有關
雙北三級警戒 不戴口罩最高罰1萬5千元 違規罰則一覽
雙北三級警戒 不戴口罩最高罰1萬5千元 違規罰則一覽
【最新】桃園、新竹、宜蘭、台東、花蓮等縣市跟進「準三級防疫」
【最新】桃園、新竹、宜蘭、台東、花蓮等縣市跟進「準三級防疫」
【更新】北市邀台灣指揮中心開記者會 　陳時中: 和平醫院不封院•柯文哲：封院是14世紀遏制黑死病做法
【更新】北市邀台灣指揮中心開記者會 　陳時中: 和平醫院不封院•柯文哲：封院是14世紀遏制黑死病做法
超夯！「台灣社交距離APP」超過80萬人安裝　指揮中心推出抽獎活動最高五千元
超夯！「台灣社交距離APP」超過80萬人安裝　指揮中心推出抽獎活動最高五千元
【懶人包】PTT之父杜奕瑾來解答！「台灣社交距離APP」隱私問題、使用守則一次看懂
【懶人包】PTT之父杜奕瑾來解答！「台灣社交距離APP」隱私問題、使用守則一次看懂
最新！新北板橋某國中生5/14確診新冠肺炎 54位學生兩週後補考國中會考
最新！新北板橋某國中生5/14確診新冠肺炎 54位學生兩週後補考國中會考
【最新】台灣新冠疫情快訊／雙北升三級警戒 娛樂場所宗教活動全面暫停
【最新】台灣新冠疫情快訊／雙北升三級警戒 娛樂場所宗教活動全面暫停