台灣疫情升溫 新加坡收緊自台入境旅客邊境管制措施

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）台灣本土疫情延燒，新加坡將加強相關邊境管制措施，要求由台灣入境的新加坡公民、永久居民、長期准證持有者須在指定隔離所隔離14天，除了抵境時須接受病毒檢測外，隔離期間還要另外採檢2次。而過去21天內曾有台灣旅遊史的短期旅客將無法持航空通行證（Air Travel Pass, ATP）入境新加坡。

台灣近來2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情升溫，15日單日暴增180起本土病例，創下單日最高紀錄，15日起疫情重災區的台北市、新北市疫情警戒提升至第3級

有鑒於台灣確診人數上升，新加坡衛生部15日深夜發布新聞稿表示，將加強對台灣的邊境管制措施，自5月17日起(自16日23時59分起)生效。

新措施包括過去21天內有台灣旅遊史的新加坡公民、永久居民及長期准證持有者入境新加坡後須在指定隔離設施隔離14天，之後還須在自己的住所隔離7天，不僅抵境後須在機場接受核酸檢測(PCR)，隔離第14天、隔離結束前也要採檢。

非新加坡公民、非永久居民的旅客，若過去21天內有台灣旅遊史將無法使用航空通行證入境新加坡，另也須在搭機前72小時內接受檢測，旅客出示有效的陰性報告是獲准入境新加坡的條件之一。

衛生部表示，所有過去21天內曾到台灣的旅客若在15日零時1分至16日23時59分之間入境新加坡，必須在抵星後第3天及第7天接受採檢，費用由新加坡政府負擔。受影響的旅客將被通知檢測相關細節。

新加坡先前將台灣視為低風險地區，自去年12月18 日起，來自台灣的旅客可向星方申請「航空通行證」。旅客抵星後須在機場自費接受PCR核酸檢測，若檢測結果為陰性，即可獲准在新加坡活動，無須隔離。

除了台灣以外，新加坡本週稍早也因越南疫情升溫而宣布緊縮對越南的入境管制措施。目前只有來自澳洲、紐西蘭、汶萊、中國的短期旅客可申請航空通行證作為入境許可。