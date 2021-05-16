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AZ疫苗剩不到10萬劑 陳時中：自費疫苗即起暫停預約

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By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/16 10:50
國內疫情升溫，14日的單日AZ疫苗接種達到3萬2351人，創3月22日開放接種以來新高。陳時中宣布，即起暫停自費疫苗接種預約。

國內疫情升溫，14日的單日AZ疫苗接種達到3萬2351人，創3月22日開放接種以來新高。陳時中宣布，即起暫停自費疫苗接種預約。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）本土新冠肺炎確診案例昨（15）日一天暴增180例，民眾搶打疫苗，14日的單日接種達到3萬2351人，創3月22日開放接種以來新高，由於5月底到期的那批剩下不到10萬劑，陳時中宣布，即日（15日）起不再接受疫苗自費預約。

根據指揮中心統計，5月14日AZ疫苗接種人數為3萬2351人，其中公費2萬9159人，自費3192 人。3月22日開放施打以來，全國累計接種人數18萬6149人（公費14萬9139人，自費3萬7010人）。

中央流行疫情指揮中心表示，國內疫情升溫，為優先提供疫苗於公費對象，及採行社區公共衛生緊急措施，自5月15日起，暫停民眾預約自費COVID-19疫苗接種，至於原已預約接種之民眾，仍可依預約時間前往醫院接種自費疫苗。後續視國內疫情狀況及疫苗進口數量，再行調撥疫苗，提供出國民眾自費接種使用。

指揮中心也請符合公費接種對象之民眾應儘速前往接種，以及早獲得保護力。

指揮中心再次提醒民眾，即使完成COVID-19疫苗接種，仍應持續落實勤洗手、佩戴口罩、咳嗽禮節等個人衛生習慣，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，以降低感染風險，確保自身健康。
AZ疫苗
陳時中
中央流行疫情指揮中心
自費疫苗

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