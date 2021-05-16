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獅子會確診者父女疫調扯謊 侯友宜：重罰30萬 陳其邁：將查是否裁罰

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By 社會組, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/16 10:24
獅子會某確診成員聲稱女兒出國，後來卻發現女兒也確診。侯友宜說，已責成衛生局依法重罰新台幣30萬元，絕不寬貸。

獅子會某確診成員聲稱女兒出國，後來卻發現女兒也確診。侯友宜說，已責成衛生局依法重罰新台幣30萬元，絕不寬貸。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／社會組　綜合報導）獅子會成員案1229在疫情調查時，扯謊女兒接在國外，結果女兒自費篩檢為陽性確診個案，此舉恐造成防疫的嚴重破口，新北市長侯友宜表示，將依傳染病防治法重罰新台幣30萬元。

【首見高雄確診者】案1229謊稱兒女在國外 女兒主動通報採檢後確診 陳時中：開罰可能性高

14日高雄出現首例2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）病例，中央流行疫情指揮中心證實，案1289為五股獅子會成員案1229的女兒，由於父親疫調時聲稱女兒在國外，才未被匡列。

新北市衛生局說，該案女兒自行到醫院採檢，被確認陽性後，衛福部疾病管制署比對兩起確診案，疫調才發現有親屬關係。

衛生局表示，經查明該案有刻意隱匿疫情調查事實，依傳染病防治法可處罰新台幣6萬至30萬元。已漏夜積極處理處分事宜，正在跑行政流程。

市長侯友宜接受媒體聯訪時表示，獅子會成員在確診後隱匿疫情，後來女兒確診了，「造成人民的恐慌，這非常不應該」。已責成衛生局採最重罰30萬，絕不寬貸。

侯友宜也呼籲確診者，要配合疫調，把所有可能接觸的清楚交代，以利於堵住疫情，不要再度擴散。他強調，「要拜託大家，確診，我們很瞭解您的痛苦，也了解您在這一波疫情所受的傷害，但是我們必須要承擔起、面對疫調，要全力配合。」

至於案1289當時雖主動到醫院自費採檢，卻自述有出國的打算需要採檢，完全沒有提及父親確診之事實，導致3名醫護有曝露的風險，被匡列隔離。高雄市長陳其邁表示，會進一步查察，若有違規，該怎麼罰就怎麼罰。
高雄
侯友宜
陳其邁
新北蘆洲
五股獅子會前會長

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更新時間 : 2021-05-16 18:28 GMT+08:00

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