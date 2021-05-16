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國中會考4考生確診 161人要補考 教育部籲：考生考完試別亂跑 快回家

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By 社會組, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/16 09:20
因應國內疫情升溫，國中教育會考高雄考區共設置21所考場，計706間試場（含備用試場），現場設 置隔板並要求以梅花座位間隔。

因應國內疫情升溫，國中教育會考高雄考區共設置21所考場，計706間試場（含備用試場），現場設 置隔板並要求以梅花座位間隔。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／社會組　綜合報導）國中教育會考昨（15）日登場，今（16）日還有第二天考試，教育部截至昨晚11時30分統計，有4名考生確診武漢肺炎，共全國170名考生受疫情影響，其中161 人將改參加月底的補考。

新北市板橋區一所國中1名畢業班學生，14日因2019新冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）確診，由於學校有混班上課情形，連帶影響兩個班級同學被匡列居家隔離，無法參加國中教育會考。

新北板橋某國中生5/14確診新冠肺炎 54位學生兩週後補考國中會考

另外，14日又接獲另一所學校通報，有1名學生為疑似個案，於是該校啟動預防性停課2星期至28日，而該學生15日由中央疫情指揮中心公布為確診個案。

教育部表示，這所國中位於三重區，教育局說，個案為9年級學生，未參與補習及社團，但有參加晚自習，受影響學生共有51人，學生必須居家隔離無法參加會考。

台灣的COVID-19（2019年冠狀病毒疾病，俗稱武漢肺炎）疫情警戒已提升到第2級，台北市、新北市疫情警戒提升至第3級，依照教育部規定，考生如果被指揮中心匡列，處於須居家隔離、居家檢疫及自主健康管理（經醫院安排採檢未獲結果）等狀況，15 、16日不能到場應試，於本月29、30 日參加補行考試。補考學生達到高中職入學標準，將採外加名額，不影響其他考生權益。

教育部截至15日晚間11時30分勾稽的170名考生，其中自主健康管理5人、檢測未有結果21人、居家隔離136人、居家檢疫4人，確診4人（確診考生都未參加15日考試）。

上述考生中，目前統計有161人將改安排參加月底的補考，已一一通知考生。

對於考了一天才被匡列、第二天無法應試的考生，教育部國民及學前教育署長彭富源今天稍早接受媒體聯訪表示，將看考生什麼時候解除隔離，視個案來研處。

而今日國中教育會考第二天，依序考自然、英語閱讀、英語聽力。受到疫情升級影響，教育部主任秘書廖興國呼籲，中午考完後，請家長協助考生及早回家休息。
國中會考
武漢肺炎
新冠肺炎
新北板橋
新北三重

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