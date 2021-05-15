【最新】桃園、新竹、宜蘭、台東、花蓮等縣市跟進「準三級防疫」

（台灣英文新聞／ 綜合報導）新冠疫情本土連環爆，全台防疫升級。本（15)日上午雙北宣布進入「第三級警戒」、高雄市隨即宣布「準第三級警戒」。「雙北生活圈」範圍內的基隆、宜蘭、桃園，以及雲林、高雄、屏東、花蓮、台東、金門等縣市接連宣布進入「準第三級防疫」。

雙北今早在行政院發布的記者會上正式宣布進入第三級警戒，有相關案例的高雄市隨即宣布進入準三級加強防疫。而新北市長侯友宜在今天下午召開的記者會上則呼籲中央，北北基桃宜都在同一個生活圈裡，民眾往來互動密切，強烈建議將該區域都列入第三級別的警戒。

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今日下午基隆市召開防疫會議，市長林右昌表示，基隆維持在第二級警戒區域，但在2日前為因應蘆洲、萬華群聚事件，已提升防疫作為，採等同第三級警戒區域的防疫因應措施。他指出，除了「停止室內5人以上、室外10人以上之家庭聚會（同住者不計）和社交聚會」以及「關閉電影院」之外，其他三級警戒規則皆已落實。

同在大台北生活圈的桃園市，今日下午由市長鄭文燦召開緊急會議，宣布防疫警戒提升到「準三級」。鄭文燦呼籲市民積極防疫，減少不必要聚會，他表示「這個時間，在家是最好的方案」。鄭文燦也指出，桃園所有文化場館、運動場館、社福場館和休閒娛樂場館，以及桃園、八德、中壢和龍潭等夜市即日起停業，其他營業場需嚴格執行「實名制」，校園則暫不開放，宗教與社團活動都暫停，以上變更執行到5月28日，視疫情滾動式調整。

宜蘭縣長林姿妙也在下午召開會議，宣布宜蘭跟進「準三級」。林姿妙呼籲居民如非必要，避免強網雙北地區。林姿妙在會上表示，已要求八大行業暫停營業，日前有業者違反規定並拒絕接受查緝，縣府施以重罰以敬效尤。因應疫情執行分流，陽明交大醫院停車場也受首度設置社區防疫篩檢站。此外，轉運站、火車站等處都將加強消毒，但請縣民如非必要減少前往北部地區。

動作快的新竹市，上午市長林智堅便宣布以「準三級防疫準備」。全市今天晚間6點起至6月8日前，18大行業全部關閉。其中包括校園停止對外開放，動物園、南寮旅服中心、環教中心、親子館、婦女館皆暫停開放，休閒娛樂場如全市健身中心、國民運動中心、KTV、釣蝦場及夜市等也暫停開放，社區大學、樂齡中心、長青學苑則暫停上課。

台東縣長饒慶鈴也宣布進入「準三級」防疫，縣內休閒娛樂場所即刻起至6月8日止暫停營業，大型活動如22日台東Hello Kitty熱氣球首航、6月5日最美星空音樂會都已喊卡。此外，台東縣防疫不落人後，已自11日起連續稽查八大行業，要求業者與消費者落實防疫。全縣331個熱點進行清消，相關單位也至營業場所及公共場所宣傳防疫、進行稽查，務求落實防疫舉措。

全台加強防疫，業者與民眾需注意相關法令，以免觸法。根據傳染病防治法，拒絕、規避或妨礙主管機關檢查、治療或其他防疫、檢疫措施處新臺幣3000元以上15000元以下罰鍰。民眾若未依照規定配戴口罩，限定停業之業者若違反防疫規定照常營運，恐面臨15000元重罰。