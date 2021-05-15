雙北三級警戒 不戴口罩最高罰1萬5千元 違規罰則一覽

（台灣英文新聞 / 綜合報導）雙北即日起至5月28日進入新冠肺炎疫情第三級警戒，指揮官陳時中再三呼籲，出門不戴口罩者，最高處新台幣1萬5千元罰鍰。
陳時中下午在防疫記者會上表示，新北市、台北市實施第三級警戒，外出須全程配戴口罩，違者將依傳染病防治法，開罰3千至1萬5千元。法務部特別整理了違反防疫規定的相關罰則，如下表：
|違規事項
|罰則
|拒絕、規避或妨害調查傳染病來源（疫調），例如疫調時謊稱同住子女出國
|6萬元至30萬元
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|3千元至1萬5千元
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|6萬元至30萬元
|室內5人以上，室外10人以上之聚會
|6萬元至30萬元
|散播疫情謠言或不實訊息
|處3年以下有期徒刑、 拘役或科或併科300萬元以下罰金
|囤積防疫物資或哄抬價格（如醫用口罩、防疫酒精、額溫槍等）
|處5年以下有期徒刑， 得併科500萬元以下罰金
|確診個案或通報疑似個案，不遵行衛生主管機關（或醫療院所） 指示，擅自離開隔離病房，有感染他人之虞
|處2年以下有期徒刑、 拘役或科20萬元至200萬元罰金
三級警戒九大防疫指引如下：
- 外出時全程配戴口罩。
- 避免不必要的移動、活動或集會。
- 停止室內5人、室外10人以上的家庭聚會（同住者不計）和社交聚會。
- 自我健康監測（有症狀應就醫）。
- 營業場所及洽公機關：落實人流管制，戴口罩、保持社交距離。
- 職業及工作處所：遵守企業持續營運指引之防疫規定，落實個人及工作場所衛生管理，啟動企業持續營運因應措施（如：異地、遠距辦公、彈性時間上下班）。
- 餐飲場所：應遵守實聯制、社交距離、隔板等防疫措施，無法落實則採外帶。
- 婚、喪禮：應落實實聯制、社交距離並加強清消。
- 公共場域、大眾運輸加強清消。