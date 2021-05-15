雙北三級警戒 不戴口罩最高罰1萬5千元 違規罰則一覽

違規事項 罰則

拒絕、規避或妨害調查傳染病來源（疫調），例如疫調時謊稱同住子女出國 6萬元至30萬元

雙北外出未全程戴口罩

雙鐵及八大場所未戴口罩

其他公告場所違規情事（未戴口罩、飲食） 3千元至1萬5千元

未關閉特定場所（如歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒吧、酒店等休閒娛樂場所、觀展觀賽場所、教育學習場所及國中小學校園)

未停止宗教活動（進香、遶境）、未停止全國社團交接 6萬元至30萬元

室內5人以上，室外10人以上之聚會 6萬元至30萬元

散播疫情謠言或不實訊息 處3年以下有期徒刑、 拘役或科或併科300萬元以下罰金

囤積防疫物資或哄抬價格（如醫用口罩、防疫酒精、額溫槍等） 處5年以下有期徒刑， 得併科500萬元以下罰金