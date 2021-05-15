【最新】台北市長柯文哲：不封城 有症狀才快篩勿浪費醫療資源

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）台灣本土疫情來勢洶洶，今（15)早行政院宣布雙北進入第三級警戒，高雄市跟進為「準的三級警戒」，繼下午新北市長侯友宜後，台北市長柯文哲也召開記者會。

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柯文哲表示，無考慮封區封市，相信台灣民眾防疫素質。他呼籲民眾帶口罩，沒事不要出門，避免外食等需脫口罩的行為，減少互相感染的機會。他表示，經由上述措施，相信過兩個星期情況就會減緩。他也強調，國外疫情嚴峻是因為民眾沒有自發的防疫意識，譬如不願帶口罩，而台灣民眾具防疫備素質。

柯文哲也表示，早上九點有事先收到中央要開記者會並將雙北升級第三級警戒的消息。中央與地方溝通順暢。

柯文哲指出，台灣物資充足，囤貨沒有必要，他說「不知道（民眾）囤那麼多衛生紙要幹嘛。」

關於第三級警戒所規定的，停止市內五人、室外十人家庭聚會的規定，柯文則表示，不可能一一查緝，減少群聚感染要靠國民共識。

聯合醫院副院長璩大成表示，感謝同仁的辛苦，呼籲民眾心情保持平和，希望給政府及相關單位多點鼓勵。他強調，勤洗手、帶口罩、噴酒精，三個基本的動作做好，病毒要攻擊也沒那麼容易。另外。他也指出，快篩發揮很大效用，在前端就將確診攔截下來，減少社區感染的機會。

於記者會結束前，柯文哲表示民眾不要盲目快篩，有症狀如發燒、嘔吐等才需要快篩，沒有症狀可能在潛伏期，即便快篩也檢查不出來，呼籲不要浪費醫療資源。