[台灣新冠疫情更新] 單日新增180例本土5例境外移入創新高

(台灣英文新聞／生活組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(15)日公布國內新增185例COVID-19確定病例，分別為180例本土及5例境外移入。



指揮中心表示，今日新增之180例本土個案為68男112女，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日/採檢日介於今(2021)年4月23日至5月14日，居住縣市分別為臺北市89例、新北市75例、彰化縣6例、宜蘭縣及桃園縣各4例、臺中市及基隆市各1例，相關疫情調查持續進行中。在記者會上，陳時中確認本日上午媒體報導之台南案例採檢確診。



指揮中心指出，今日新增之5例境外移入個案為3男2女，年齡介於20多歲至40多歲， 分別自菲律賓、印度、美國及越南入境 ，入境日介於3月7日至5月12日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告；發病日介於5月2日至13日。



指揮中心表示，截至目前國內累計230,809例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含225,026例排除)，其中1,475例確診，分別為1,078例境外移入，344例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中(案1078、1079、1091、1092、1100、1101、1102、1105、1122、1153、1154、1183、1187、1222)；另1例(案530)移除為空號。確診個案中12人死亡、1,116例解除隔離、347人住院隔離中。