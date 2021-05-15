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台灣新冠疫情快訊／侯友宜：桃園、基隆應連同列三級警戒

侯友宜也宣布，市府啟動分組分區辦公，公家機關洽公也實行人流管控

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By 張雅鈞, 台灣英文新聞
2021/05/15 13:53
新北市長侯友宜記者會建議將桃園、基隆應連同列三級警戒（來源：中央社檔案照片）

新北市長侯友宜記者會建議將桃園、基隆應連同列三級警戒（來源：中央社檔案照片） (來源 中央社)

(台灣英文新聞／生活組 綜合報導）繼本（15）日稍早行政院臨時記者會宣布單日本土確診案例達180人，雙北進入「第三級警戒」、高雄市也宣布進入「準第三級警戒」。新北市長侯友宜於下午1點召開記者會，指新北市府下周起實施分組分區辦公。

侯友宜表示，北北基宜處共同生活圈，台北萬華群聚感染中，許多個案居住在新北市，若要滴水不漏全面防堵，強烈建議中央應將桃園、基隆連帶一同列入三級警戒。

侯友宜強調，要及早準備，看到疫情未來走向，防堵疫情於擴散之前，將大台北防疫全面升級。他也表示，因應疫情迅速爆發，除了全面備戰外也要不斷升級與管制，防疫才能周全。

侯友宜指出，工作場所務必遵守企業持續營運的防疫規定，落實個人及工作場所衛生管理，啟動因應措施如異地、適距辦公彈性時間上班等。

以下為新北市第三級警戒準則

  • 全市各里里民活動全面暫停

  • 維持學校基本上課、基本照顧外，其餘活動皆暫停

  • 熊猴森公園即日起停止開放，其他公園遊戲器具、涼亭等加強清消，如無法有效管制人流必要時關閉

  • 鼓勵雙北捷運及公車電子票證記名制

  • 市府啟動分組分區辦公

  • 市府大樓、各區公所及市府所屬機關辦公場所等洽公人流管控，區分辦公與為民服務區，洽公民眾暫停進入辦公區，為民服務鼓勵線上申辦，大樓出入落實實聯制，每日檢討，增加清消。
新冠疫情
第三級警戒
新北市
侯友宜

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