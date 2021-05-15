【台灣雙北5/15-5/28三級警戒】行政院: 仍可上學上班　陳時中: 遵守九大防疫指引

更新時間：2021-05-16 17:05

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）本土疫情升溫，行政院今天(5/15) 上午舉行記者會宣布台北市、新北市即起至28日升級成第三級警戒，須遵守9大防疫指引；另全國休閒娛樂場所關閉，禁止進香團與遶境活動，但目前仍維持正常上班、上課。

中央社引述陳時中上午表示, 政府機關在三級警戒也是維持正常運作，但希望視需要適時引用「企業持續經營指引」。

5/15下午在疫情記者會中, 陳時中被問到, 由於指揮中心希望二三級警戒地區不要跨區流動,是否意味雙北地區應ㄧ率在家上班, 他回應企業可視實際情況與經營需要, 依據「企業持續經營指引」彈性調整上班方式與工時。

他也表示, 如果無法避免跨區流動, 就絕對要做好自我保護與防疫工作。

針對中央流行疫情指揮中心今上午宣布雙北市升至第三級疫情警戒，教育部提醒雙北市國中會考考生離開考場後，仍須依規定配戴口罩，會考閱卷不受影響，寄發成績單時程也不變。

今天(5/15) 是國中教育會考首日，考科為社會、數學、國文及寫作測驗，教育部舉行線上記者會，更新最新試務狀況。

本土疫情升溫，行政院今由行政院長蘇貞昌與部會官員上午舉行記者會，說明進一步的防疫措施。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布台北市、新北市今天起至5月28日升級第三級警戒，其他縣市維持二級，全國休閒娛樂場所關閉，禁止進香團與遶境活動，減少人流流動；另外會擴大台北市萬華地區的篩檢量能。

會中公布三級警戒的9大防疫指引如下：

1.外出時全程配戴口罩。

2.避免不必要移動、活動或集會。

3.停止室內5人、室外10人以上的家庭聚會（同住者不計）和社交聚會。

4.自我健康監測（有症狀應就醫）。

5.營業場所及洽公機關：落實人流管制，戴口罩、保持社交距離。

6.職場及工作處所：遵守企業持續營運指引之防疫規定，落實個人及工作場所衛生管理，啟動企業持續營運因應措施如異地、遠距辦公、彈性時間上下班（如異地、遠距辦公、彈性時間上下班）。

7.餐飲場所：應遵守實聯制、社交距離、隔板等防疫措施，無法落實則採外帶。

8.婚、喪禮：應落實實聯制、社交距離並加強清消。

9.公共場域、大眾運輸加強清消。

根據行政院資料，第三級警戒區域應額外關閉觀展觀賽場所、教育學習場域如社區大學、K書中心等；醫療體系應變上，將擴大開設專責病房、分艙分流、設置戶外篩檢站、廣泛運用遠距醫療於門診病患、積極啟動專責應變醫院。全國應減少區域內流動。

羅秉成解釋，所謂停止室內5人以上，室外10人以上的聚會，是指家庭或社交上的聚會，上班、上課不在定義範圍，運作如常。

陳時中補充指出，禁止室內5人、室外10人指的是參加聚會的外來人數, 不包括家人，也不是禁止上班上學。這段期間希望大家盡量把食物外帶回家吃，若必須到餐廳用餐，必須要有安全距離或有隔板。

對於大眾運輸的防疫措施，交通部長王國材表示，雙北運輸站目前是每小時清潔一次，禁止飲食的規定將由車廂擴大到候車區。

此外，王國材說，目前大眾運輸不會使用實聯制度，但會對主要車站進行管理。交通部也建議落實彈性上班，台鐵及高鐵也會配合進行人流疏散及相關防疫工作，計程車業者因屬主要公共運輸的一環，司機及乘客都須做好防疫工作。

針對教育相關場域與考試，教育部長潘文忠表示，國中會考之前已做出最高規格的防疫準備，所以會如常進行，而學校目前仍維持正常上課，補習班跟安親班也會維持開放。

潘文忠說，教育部一向要求補習班和安親班遵守高規格的防疫要求，若無法落實「才會有停止上課的情形」。

至於是否衝擊股匯市，蘇貞昌表示，台灣股匯市經濟基本面好，正是因為防疫做得好。他認為，維持正常、如常運作，防疫做得好，對經濟反而衝擊小，過去這段期間股匯市雖然受國際影響，但是台灣整體基本面好，股民對於購買還是有信心。

陳時中表示，這次疫情警戒三級的範圍非常大，要看疫情和可控範圍做調整，目前是在最小損害中來做社區防疫。

他強調，社區防疫管制不是愈強愈好，不是把場所關掉就會停止，國外有很多實際經驗，必須拿捏整體社會的需要度。