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【台灣雙北三級警戒】萬華龍山寺地下街、建國假日玉市等5處暫停營業

台北市市場處副處長高群荐5/15指出，配合防疫升級，已要求萬華區龍山商場、龍山寺地下街、新富町文化市場先暫停營業。建國假日玉市、建國假日藝文特區同樣暫停營業。

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By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/15 13:13
中央流行疫情指揮中心15日宣布，國內新增180例武漢肺炎本土病例，其中43例集中台北市萬華地區。位於三水街的市場工作人員上午背著防疫看板，...

中央流行疫情指揮中心15日宣布，國內新增180例武漢肺炎本土病例，其中43例集中台北市萬華地區。位於三水街的市場工作人員上午背著防疫看板，...

更新時間: 2021-05-16 17:06​​​​​【台灣雙北三級警戒】萬華龍山寺地下街、建國假日玉市等5處暫停營業【台灣雙北三級警戒】萬華龍山寺地下街、建國假日玉市等5處暫停營業【台灣雙北三級警戒】萬華龍山寺地下街、建國假日玉市等5處暫停營業【台灣雙北三級警戒】萬華龍山寺地下街、建國假日玉市等5處暫停營業

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（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）疫情升溫，雙北三級警戒。台北市市場處今天（5/15) 表示，萬華區龍山商場等5處場所已暫停營業，其餘市場、攤販集中場等尚未決定後續營業時間，已要求人員進出應戴口罩、量體溫等。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天指出，昨天(5/14) 單日本土病例新增180例、境外移入5例。疫情升溫，台北市、新北市今天起至5月28日升級至第三級警戒，外出需全程戴口罩。全國休閒娛樂場所關閉，禁止進香團與遶境活動。

台北市市場處副處長高群荐今天指出，配合防疫升級，已要求萬華區龍山商場、龍山寺地下街、新富町文化市場先暫停營業。

他表示，建國假日玉市、建國假日藝文特區同樣暫停營業，至於其餘行政區的市場、攤販集中場部分，除要求在市場出入口張貼應戴口罩、保持社交距離公告，執行實聯制，並封閉部分出口，也安排廠商每月至各市場消毒。

中央社引述高群荐說，要求市場及飲食攤放隔板、禁止試吃，夜市部分，已通知自治會告知從業人員及民眾應戴口罩，並落實防疫隔板。

他指出，目前暫時停業場所僅為龍山商場等5處，至於其餘市場、攤販集中場、批發市場等，還在討論後續營業狀況及處理情形，預計下午將公布相關訊息。

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