【最新】台灣新冠疫情快訊／雙北升三級警戒 娛樂場所宗教活動全面暫停

最後更新時間 2021.05.15 12:15

首稿發布時間：2021.05.15 11:13

本次行政院記者會重點一次看：

■今日本土病例180，境外移入5

■萬華篩檢站陽性篩檢率3~10%，社區已有大量病例

■全國休閒娛樂場所關閉，宗教繞境全停，校園停止開放

■5/15~5/28雙北升三級，八大場所即時，其他場所4點開始

■外出時全程戴口罩，避免不必要移動

■口罩有8億片存量，全國物資充足

（台灣英文新聞／ 生活組 綜合報導）本土疫情多線多例的大爆發，昨（14）日更暴增180人確診，行政院今日上午召開記者會，緊急宣布雙北地區升級「三級防疫警戒」。

陳時中於記者會上表示，疫情攀升，今新增180例本土、5例境外，而熱區陽性篩檢率也偏高，從0.5%變成3~10%不等，熱區防堵已不夠，需有社區警戒才能控制疫情。

陳時中提及，全國的休閒娛樂場要關閉，停止宗教團體遶境活動，全國中小學校園停止對外開放，社團也應停止辦理。他表示，雙北三級警戒原則維持兩個星期，視情況滾動式調整。

陳時爭也呼籲，減少集會，實施實名制，強化防疫行程。要求民眾外出時全程配戴口罩，避免不必要的集會。並加強自我健康監測，有狀況一定要就醫或通報相關單位。

陳時中也重申戴口罩與強制社交距離的重要。並提及企業也需執行防疫規定，或可執行彈性上班時間。

行政院長蘇貞昌則表示，目前台灣有口罩有8億片存量，相當充足。他表示「疫情還在掌握之中」，希望用最大的防疫能量，最小的影響民眾生活。並呼籲民眾一起合作對抗病毒，渡過難關。

在記者提問環節上，陳時中表示，尚未有封城的打算，萬華區也沒有暫無封區的打算。如果每天確診數達到100例，將分流。而關於萬華43例確診，大部分都是行業工作者，如茶藝館工作者、周邊小吃工作者及消費者。至於周圍小吃攤是否要開罰，他表示要了解後才能評論，但主要聚焦在防疫措施要做好。

關於交通運輸，雙北地區將加強大眾運輸的消毒。計程車的部分，會落實相關的防疫措施。

至於百貨公司與健身房是否需要閉館，陳時中表示，百貨公司需做人流管制，口罩需要帶好，美食街需要實名制，但建議外帶。健身中心在全國範圍內都需要管制。

陳時中也表示，抗疫需要的全民的配合，拿捏強度與效果，例如戴口罩，在國外引發民眾反彈，效果就有破口。關於戴口罩是否是全國範圍？雙北全面戴口罩，其他區域八大場所關定要戴口罩。

(來源：行政院 提供）

(來源：行政院 提供）

(來源：行政院 提供）