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［台灣本土疫情燒］台中KTV、酒吧、夜市等暫停營業 宗教場所暫停集會

台中市超前部署，全面圍堵疫情

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By 張雅鈞, 台灣英文新聞
2021/05/15 11:59
台中市長盧秀燕15日針對第三級警戒棋盤推演。 （來源：中央社）

台中市11類場所、夜市暫停營業

台中市長盧秀燕15日針對第三級警戒棋盤推演。 （來源：中央社） (來源 中央社)

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）疫情險峻，台中市長盧秀燕今（15)日宣布「三大措施」，即日起KTV在內的11大場所、11處夜市暫停營業，宗教場所亦暫停團體活動並禁止大型遊覽車進入停放，上述舉措實施至6月8日止，後續視疫情發展滾動式調整。

盧秀燕今天上午主持「台中市因應COVID-19疫情嚴峻兵棋推演會議」，推出三大禁令。

其一，11大場所包含視聽歌唱業、三溫暖業、舞場業、舞廳業、酒家業、酒吧業、特種咖啡茶室業、夜店業、飲酒店業、資訊休閒業、電子遊戲場業。

其二，11處夜市即日起暫停營業。11處夜市包括：逢甲觀光夜市、大甲區大甲蔣公路觀光夜市、中區中華路觀光夜市、北屯區昌平夜市、南區忠孝路觀光夜市、太平區長億夜市、東區旱溪夜市、北屯區太原觀光夜市、南區大慶夜市、清水區清水五權夜市 北屯區捷運夜市。

其三，宗教場所暫停團體活動且禁止大型遊覽車進入停放。集體法會、進香遶境等活動不得舉行，且周邊兩公里內進行交通管制，禁止「宗教活動之大型遊覽車」進入及停放。

該會議召集市府一級主管、防疫中心代表、軍方民防等單位一同棋盤推演，並將疫情狀況分三階段演練，包括管制整備期、管制執行期、管制復原期，模擬各種狀況與因應SOP，以期防堵疫情，全面圍堵。
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