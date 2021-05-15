週末全台「炎如盛夏」紫外線過量 午後大台北雷陣雨

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）中央氣象局預測，今、明（１５日、１６日）兩天台灣各地及外島天氣多雲到晴，需注意高溫炎熱，午後大台北地區、東北部地區局部短暫雷陣雨；金門易有局部霧，用路人需小心注意；馬祖沿海空曠地區今晚起易有較強陣風。

氣象局發布高溫特報，今(15)日中午前後臺南市、高雄市、屏東縣，可能出現38度極端高溫；新北市及南投縣，可能出現36度高溫，請民眾加強注意，避免戶外活動，若必要外出時請注意防曬、補水並慎防熱傷害。另外，花蓮縣、台北市、嘉義縣市、雲林縣可能較為炎熱，也須注意。

週末全台高溫，周六北部氣溫在26至35度之間，中部25至37度，南部25至37度，東部26至32度；周日北部氣溫在25至35度之間，中部25至37度，南部26至36度，東部26至32度。週六全台紫外線達紅色燈號，屬過量級，自南投縣以南，紫外線皆達紫色燈號，屬危險級，需注意避免曝曬。午後全台除大台北、東北部外，其它縣市周末降雨機率低。外島易有霧與強風，需注意漁船及航班資訊。

氣象局呼籲，天氣炎熱避免戶外活動，若有需要可採取搧風或利用冰袋等方式降溫。另則提醒關懷並妥善安置老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。

氣相專家吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」表示，下週二雖降雨，但難有大量降水可舒緩旱象。他指出，南部已連11日達「高溫警示標準」(≧36度)；中部亦出現高溫36.9度。今(15日)晨觀測資料顯示，台灣上空雲層稀少，各地無降雨。

他指出，今日北部22至36度，中部23至37度，南部22至39度，東部21至36度。週末及下週一(15至17日)「滯留鋒」在東海、華中附近南北徘徊；因「太平洋高壓」籠罩台灣，各地為晴午後多雲、「炎如盛夏」，需多補充水分、防中暑；中午前後紫外線強、注意防曬；山區午後偶有局部短暫降雨。