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公投4案決戰8/28 全國20場電視辯論會7/24登場

By 台灣英文新聞－編輯
2021/05/14 20:39
藻礁公投，支持者持標語表訴求

藻礁公投，支持者持標語表訴求 (來源 中央社)

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）中央選舉委員會今（14）日決議，針對8月28日公投日的四大提案，將自7月24日起透過全國無線電視頻道舉行20場發表會或辯論會。

以下四案皆已達公民投票法第12條規定的連署人數門檻，即28萬9,667人。

第17案「您是否同意核四啟封商轉發電？」（領銜人：黃士修）

第18案「你是否同意政府應全面禁止進口含有萊克多巴胺之乙型受體素豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？」（領銜人：林為洲）

第19案「你是否同意公民投票案公告成立後半年內，若該期間內遇有全國性選舉時，在符合公民投票法規定之情形下，公民投票應與該選舉同日舉行？」（領銜人：江啟臣）

第20案「您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？（即北起觀音溪出海口，南至新屋溪出海口之海岸，及由上述海岸最低潮線往外平行延伸五公里之海域）」（領銜人：潘忠政）

中選會表示，自7月24日起至8月21日，每案各辦5場意見發表會或辯論會。有意參與者，須於6月4日前設立辦事處，並於6月4日前完成報名。代表正方者，應向公投案提案人之領銜人報名，代表反方者，應向中選會報名。

聯合報引述民進黨發言人顏若芳說法，總統蔡英文將於15日在中常會上，提出民進黨對公投「四個不同意，台灣更有力」的訴求，並舉行一系列施政說明會。
公投
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