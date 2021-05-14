力麗帶你去旅行 線上旅展聯合住宿券只要2999元

正逢上半年旅展開跑，為搶攻國旅商機，力麗集團飯店事業旗下飯店5月1日至5月31日，聯合推出2021春夏線上旅展活動，「力麗觀光聯合住宿券」優惠價每張2999元。 集結「力麗哲園」、「力麗儷山林」、「力麗馬告生態園區」、「力麗久居棧」、「高雄哲園學產文教會館」及「花蓮力麗華美達安可酒店」等飯店，購買住宿券可至台北、日月潭、高雄、墾丁、花蓮與宜蘭等10個營運據點使用，即日起至5月6日中午12:00特別推出驚喜包小資購買優惠，購買三張住宿券加贈300元抵用券，購買六張住宿券加贈免費房型升等券及力麗觀光旅展聯合住宿贈品券乙張，供民眾聰明消費省荷包的優質選擇！

2021春夏線上旅展開賣 – 提早訂房享加碼優惠

力麗觀光董事長蔡宗易表示，此次2021力麗觀光春夏線上旅展聯合住宿券，購買住宿券有履約保證先保障消費者的優惠價格外，飯店特別推出優惠日期前使用住宿券入住可享「加碼優惠」，九月底前入住「力麗哲園飯店台北館」週一至週四加碼贈稻香西施牛分饗餐乙套；到日月潭入住「力麗哲園飯店」日潭館、月潭館及「力麗儷山林日月潭館」加贈日月潭茶香禮盒及馬克杯乙份；六月底前入住「花蓮力麗華美達安可酒店」持住宿券入住享假日免加價；六月底前入住「力麗儷山林墾丁館」可享假日免加價及免費升等四人房；六月及九月平日入住馬告棲蘭山莊限量升等林間小木屋雙人房，入住明池山莊則享限量升等為山莊四人房。

2021 春夏線上旅展力麗觀光聯合住宿券適用於全台營業據點，包括力麗哲園飯店台北館、日潭館、月潭館，以及棲蘭山莊、明池山莊與高雄哲園學產文教會館，另外適用儷山林日月潭館、墾丁館及台北久居棧等10個館別，只要平日持券即可入住基本雙人房房型及加碼優惠，好處多多。此外5月6日至5月31日期間購買住宿券單筆消費滿5張，即可額外獲得 「300元抵用券」、 「免費房型升等券」、「假日免加價券」各乙張；滿10張再加碼贈「力麗觀光旅展聯合住宿券」乙張。如企業行號有大宗購票的需求還可享有更多優惠，就是要回饋長久以來支持力麗的消費者們，千萬不能錯過!! 詳情請上2021力麗觀光春夏線上旅展專區搶購