台北老爺外帶餐 為防疫助一臂之力

疫情升溫、本土案例再增，民眾傾向減少外出、在家用餐，台北老爺酒店貼心將單人份「元氣外帶餐盒」與適合小家庭的四人份「食在安心分享餐」菜色再升級，由各餐廳主廚共同精心研發，以健康為主軸，精選食材搭配，推出港式燒臘、黑椒松阪豬、起士鮭魚排、BBQ烤雞腿等多種全新選擇，色、香、味、營養俱全，每款300元起，讓饕客在家用餐美味也不打折。線上或電話預訂，即可輕鬆將五星級主廚拿手菜帶回家享用!團體訂購元氣健康餐盒達15盒以上，或是食在安心分享餐3套以上，皆可享台北市單一定點免費運送一次。

一人吃飯更要吃得好，高級便當多國口味任君選

為外食族、上班族等忙碌族群設計的單人獨享「元氣外帶便當」選擇多元，只要取餐前一小時用電話或線上預訂，即可任選中、西、日式口味的美味便當。由明宮中餐廳粵籍主廚掌杓的「港式燒臘」或「黑椒松阪豬」餐盒，一道主菜搭配三杯魚、宮保高麗菜、雪菜豆腐與菜脯蛋等豐富配菜，並附有每日例湯，不僅份量十足，更是噴香開胃。

中山日本廳主廚則推出三款超人氣日式家庭料理－有滿足度破表、以外脆內鮮甜的現炸鮮蝦，搭配多種時蔬天婦羅的「日式炸蝦飯」，還有粒粒晶瑩分明的越光米，搭配滿滿牛肉片、牛蒡絲、菠菜和洋蔥的「牛肉壽喜燒丼」，以及將滑嫩的雞肉、蛋、洋蔥配料，飽滿覆蓋在越光米上，淋上主廚秘製醬汁，讓人意猶未盡的「日式雞肉親子丼」，每份皆搭配味噌湯，老少咸宜，令人食指大動。而想吃西式口味的人，就別錯過Le Café咖啡廳主廚準備的「BBQ烤雞腿」便當，鮮嫩多汁的雞腿肉，刷上香甜BBQ醬一同烘烤，簡直讓人無法抗拒! 另外還有口感清爽卻有滋有味的「起士烤鮭魚排」，營養與美味兼具。兩種主菜皆搭配季節時蔬、配料與例湯，讓大家不僅吃得好，更能吃得飽!

四人吃飯毋需多等待，五星主廚拿手菜輕鬆外帶

明宮中餐廳針對小家庭推出的四人份三菜一湯「食在安心分享餐」，提供A、B、C三種方案任選，每種方案皆提供主菜二擇一，再搭配主廚精心搭配的食蔬、配菜以及湯品，並附贈白飯。只要前一日預訂，於指定時間取餐，即可輕鬆把五星級的精緻合菜帶回家，快速、便利解決職業婦女兼顧工作與家庭、或是親友間相聚的用餐需求。飯店所有餐點均為現點現做，並採用台灣豬肉及美國牛肉，賓客除了防疫需求能在家用餐、美食享受不打折外，食物來源皆有嚴格把關，能安心享用。

台北老爺酒店一系列精緻外帶餐點，由明宮中餐廳、中山日本廳，以及Le Café咖啡廳三位主廚聯手打造，結合中、西、日式口味，以均衡營養、安心健康為主軸，為外食族、職業媽媽，或小家庭準備多種外帶選擇，包含單人便當以及四人合菜，滿足不同需求。飯店一樓老爺烘焙坊同時也提供多樣化的手工麵包與蛋糕，不論是當早餐或是點心皆適合! 讓各位老饕三餐免煩惱，在家也能安全、衛生、吃得好。電話訂購與更多詳情，請洽(02) 2542-3266轉餐飲部。線上訂購 。飯店地址：台北市中山區中山北路二段37-1號。

