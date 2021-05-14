香格里拉台南遠東國際大飯店 【行動辦公室】與【行動外燴服務】

隨著許多企業機關提前佈署新型冠狀病毒防疫工作、紛紛啟動異地辦公措施與公司外燴需求，香格里拉台南遠東國際大飯店即日起推出【行動辦公室專案】，為商務人室將獨立客房與會議室打造為舒適的辦公空間，配備至少1.5公尺距離辦公桌椅，每日最低1,500元起；同時，飯店更打造【行動外燴服務專案】，每位最低1,000元起，以客制化服務，為企業提供優質餐飲，請洽宴會暨會議部(06)702 8833。

行動辦公室帶著電腦輕鬆上工

進駐辦公真安心，全館實施24小時訪客體溫檢測，安全人員定時巡邏，使用空間每日清潔消毒，並提供殺菌洗手皂讓賓客使用，完善的工作環境與快速無線上網，更讓商務人士即使在異地辦公也能即時與公務接軌。香格里拉台南遠東國際大飯店【行動辦公室專案】針對企業不同規模與工作模式，規劃「客房方案」及「會議室方案」，早上八點至下午六點的辦公時段兩種場地可供選擇。

「客房方案」在寬敞的15坪客房內，適合1至3人入駐，每日房價1,500元起，擁有專屬空間更有隱私及歸屬感，進駐期間，還可享免費使用豪華閣貴賓廊及健身俱樂部各項設施，以上房價需另加一成服務費及5%稅；除此之外，飯店也提供適用1至8人辦公需求的企業租賃「會議室方案」，每日價格1,500元起，均已含稅及服務費。【行動辦公室專案】之「客房方案」及「會議室方案」除了可免費享用薄荷糖、礦泉水、咖啡，若想品嘗其他種類的茶點，飯店也提供八折優惠，每日並可以免費使用20張A4規格的黑白影印服務。

一站式五星級外燴服務

香格里拉台南遠東國際大飯店推出西式外燴服務，每位1,000元起，由五星主廚與專業侍者直接到府上菜，提供豐富多樣的西式自助餐及精緻自助茶點，全程從規劃到餐飲皆由飯店專業外燴企劃師，除菜單設計之外，更可為企業指定的館外場地，從佈置、燈光、音響、用餐設備、器具等，以一站式服務客製服務為企業打造優質餐飲。香格里拉台南遠東國際大飯店的所有餐廳皆獲得食品安全管制系統(HACCP)認證，並嚴格遵守香格里拉酒店集團食品安全管理系統(SFS)，每場外燴更有衛生管理經理人把關，從產地到餐桌為消費者提供兼顧食品衛生與營養豐富多樣化選擇，讓五星級美食在館外也能輕鬆享用。