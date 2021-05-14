【足跡整理包】五股獅子會案25人染疫+萬華「阿公店」群聚23人中標 活動史遍布北中南

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）國內疫情自5月11日起社區群聚連環爆，接連發生五股獅子會前會長和台北萬華茶藝館群聚案，截至今日，兩起群聚案分別有25人和23人染疫，由於這些確診者生活活耀，足跡遍布台灣各地，指揮中心針對兩起群聚發布相關足跡(詳情請參閱下圖)。
案1203五股獅子會前會長與其相關個案活動史如下：
萬華茶藝館及週邊相關個案活動史如下：
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