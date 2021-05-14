台股一周跌逾8%　台灣上市公司總市值一周蒸發4.4兆元

美國科技股重挫及疫情升溫引爆台股殺盤，台積電等權 值股全面走弱，盤中一度重挫逾770點，終場指數以 16583.13點作收，下跌652... 美國科技股重挫及疫情升溫引爆台股殺盤，台積電等權 值股全面走弱，盤中一度重挫逾770點，終場指數以 16583.13點作收，下跌652.48點，成交值新台幣 7148.35億元再創新天量。 中央社記者王騰毅攝 110年5月11日 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）在美股重挫、國內本土疫情蔓延內外夾攻之下，本周台股跌深。根據臺灣證券交易所統計，5月14日發行量加權股價指數收盤為15,827.09點，較上週(5月7日)的17,285.00點下跌1,457.91點，跌幅約為8.43%。

14日全體上市公司市值為48兆3,749.19億元，比上周市值52兆7,934.87億元減少4兆4,185.68億元，減幅約為8.37％，也是自今年4月初突破50兆元後，首次跌破50兆元。

根據臺灣證券交易所統計，台灣50指數收盤為12,831.81點，較上週的13,903.72點下跌1,071.91點，跌幅約為7.71%，寶島股價指數收盤為17,974.21點，較上週的19,630.86點下跌1,656.65點，跌幅約為8.44%。

產業別指數也是全面下跌，以貿易百貨類指數下跌0.70%為最小，以電器電纜類指數下跌20.87%為最大，未含金融類指數下跌1,346.27點，跌幅約為8.88%，未含電子類指數下跌1,462.04點，跌幅約為7.71%，未含金融電子類指數下跌1,465.24點，跌幅約為8.90%。

本週集中交易市場總成交金額為3兆976.57億元，全體上市股票成交金額為2兆9,867.49億元，股票成交量週轉率為7.77%，各產業上市股票交易情形如下：

第一名，半導體類7,663.40億元，占全體上市股票交易金額25.66%

第二名，航運類5,930.71億元，占全體上市股票交易金額19.86%

第三名，鋼鐵類3,412.58億元，占全體上市股票交易金額11.43%

成交量週轉率前三名產業為：

第一名，航運類30.33%

第二名，鋼鐵類27.61%

第三名，玻璃陶瓷類19.58%

累計今年年初開盤迄今共84個交易日，集中市場總成交金額為33兆3,056.53億元，市場日平均成交金額為3,964.96億元，股票成交量週轉率為82.53%，股票日平均成交量週轉率為0.98%。