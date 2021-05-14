Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 財經

台股一周跌逾8%　台灣上市公司總市值一周蒸發4.4兆元

By 台灣英文新聞－編輯
2021/05/14 18:05
美國科技股重挫及疫情升溫引爆台股殺盤，台積電等權 值股全面走弱，盤中一度重挫逾770點，終場指數以 16583.13點作收，下跌652...

台股暴跌652點　創7148億天量（1）

美國科技股重挫及疫情升溫引爆台股殺盤，台積電等權 值股全面走弱，盤中一度重挫逾770點，終場指數以 16583.13點作收，下跌652... (來源 中央社)

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）在美股重挫、國內本土疫情蔓延內外夾攻之下，本周台股跌深。根據臺灣證券交易所統計，5月14日發行量加權股價指數收盤為15,827.09點，較上週(5月7日)的17,285.00點下跌1,457.91點，跌幅約為8.43%。

14日全體上市公司市值為48兆3,749.19億元，比上周市值52兆7,934.87億元減少4兆4,185.68億元，減幅約為8.37％，也是自今年4月初突破50兆元後，首次跌破50兆元。

根據臺灣證券交易所統計，台灣50指數收盤為12,831.81點，較上週的13,903.72點下跌1,071.91點，跌幅約為7.71%，寶島股價指數收盤為17,974.21點，較上週的19,630.86點下跌1,656.65點，跌幅約為8.44%。

產業別指數也是全面下跌，以貿易百貨類指數下跌0.70%為最小，以電器電纜類指數下跌20.87%為最大，未含金融類指數下跌1,346.27點，跌幅約為8.88%，未含電子類指數下跌1,462.04點，跌幅約為7.71%，未含金融電子類指數下跌1,465.24點，跌幅約為8.90%。

本週集中交易市場總成交金額為3兆976.57億元，全體上市股票成交金額為2兆9,867.49億元，股票成交量週轉率為7.77%，各產業上市股票交易情形如下：

第一名，半導體類7,663.40億元，占全體上市股票交易金額25.66%

第二名，航運類5,930.71億元，占全體上市股票交易金額19.86%

第三名，鋼鐵類3,412.58億元，占全體上市股票交易金額11.43%

成交量週轉率前三名產業為：

第一名，航運類30.33%

第二名，鋼鐵類27.61%

第三名，玻璃陶瓷類19.58%

累計今年年初開盤迄今共84個交易日，集中市場總成交金額為33兆3,056.53億元，市場日平均成交金額為3,964.96億元，股票成交量週轉率為82.53%，股票日平均成交量週轉率為0.98%。
台股

相關新聞

【投資理財老生常談】台灣大盤震盪風險高　金融股穩定風險較低
【投資理財老生常談】台灣大盤震盪風險高　金融股穩定風險較低
2021/05/11 18:02
〈時評〉台灣當沖證交稅減半延長助投機　配套措施在哪裏？
〈時評〉台灣當沖證交稅減半延長助投機　配套措施在哪裏？
2021/05/05 11:33
【投資理財老生常談】台灣股市指數迭創新高心驚驚　基本面優股保平安
【投資理財老生常談】台灣股市指數迭創新高心驚驚　基本面優股保平安
2021/05/01 10:38
台灣經濟持續走強 國發會景氣燈號3月續亮熱絡紅燈
台灣經濟持續走強 國發會景氣燈號3月續亮熱絡紅燈
2021/04/27 19:56
台股創新高！市值激增8.75兆元　台積電神助攻
台股創新高！市值激增8.75兆元　台積電神助攻
2021/04/26 19:30

更新時間 : 2021-05-16 18:25 GMT+08:00

最受歡迎

最新【台灣部分地區三級警戒！】台北市、新北市今起至5/28升至第三級 陳時中: 單日本土新增180例
最新【台灣部分地區三級警戒！】台北市、新北市今起至5/28升至第三級 陳時中: 單日本土新增180例
最新【台北市快篩Q＆A】台灣5/15本土個案180•北市正式啟動「第三階段防疫」 加強免費快篩•柯文哲呼籲: 沒事別出門且避免外食
最新【台北市快篩Q＆A】台灣5/15本土個案180•北市正式啟動「第三階段防疫」 加強免費快篩•柯文哲呼籲: 沒事別出門且避免外食
【疫情延燒到高雄】台灣5/14本土增29例 7例感染源不明 16例與萬華「阿公店」有關
【疫情延燒到高雄】台灣5/14本土增29例 7例感染源不明 16例與萬華「阿公店」有關
雙北三級警戒 不戴口罩最高罰1萬5千元 違規罰則一覽
雙北三級警戒 不戴口罩最高罰1萬5千元 違規罰則一覽
【最新】桃園、新竹、宜蘭、台東、花蓮等縣市跟進「準三級防疫」
【最新】桃園、新竹、宜蘭、台東、花蓮等縣市跟進「準三級防疫」
【更新】北市邀台灣指揮中心開記者會 　陳時中: 和平醫院不封院•柯文哲：封院是14世紀遏制黑死病做法
【更新】北市邀台灣指揮中心開記者會 　陳時中: 和平醫院不封院•柯文哲：封院是14世紀遏制黑死病做法
超夯！「台灣社交距離APP」超過80萬人安裝　指揮中心推出抽獎活動最高五千元
超夯！「台灣社交距離APP」超過80萬人安裝　指揮中心推出抽獎活動最高五千元
【懶人包】PTT之父杜奕瑾來解答！「台灣社交距離APP」隱私問題、使用守則一次看懂
【懶人包】PTT之父杜奕瑾來解答！「台灣社交距離APP」隱私問題、使用守則一次看懂
最新！新北板橋某國中生5/14確診新冠肺炎 54位學生兩週後補考國中會考
最新！新北板橋某國中生5/14確診新冠肺炎 54位學生兩週後補考國中會考
【最新】台灣新冠疫情快訊／雙北升三級警戒 娛樂場所宗教活動全面暫停
【最新】台灣新冠疫情快訊／雙北升三級警戒 娛樂場所宗教活動全面暫停