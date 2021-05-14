仁愛鄉賽德克文化生活館新開放 中原部落喜獲建築園冶獎

南投縣仁愛鄉互助村中原部落的賽德克族， 近期與部落廚房及水土保持局共同努力，串連部落狩獵、織布、 祈福等文化體驗及在地農產，打造出開放式的「賽德克文化生活館」 ， 巴蘭文化館周邊環境不但保留原始水塔來紀念遷居後辛苦取水耕種歷 史，更融入部落文化元素而成為特色打卡點， 還榮獲2021建築園冶獎， 歡迎訪客在疫情趨緩後來趟賽德克文化探索之旅， 感受中原部落族人特有的純樸、熱情與祝福。

長期陪伴中原部落的部落廚房王翊諠執行長說， 賽德克族移居南投縣仁愛鄉北港溪上游已有百年， 走訪現今中原部落的街道，還能隱約看到日治時期的建築脈絡， 以及賽德克族人鏤刻在每個空間角落裡的文化、產業與故事， 包括織布的技藝、傳統弓箭狩刀的製作、 每個孩子必須經過的成年禮體驗、孕婦的守護神-貓頭鷹的故事， 以及水稻田和50年以上梅園等， 我們嘗試以賽德克文化生活館開放空間的概念， 串聯各個特色體驗空間，展現穿越時光隧道的中原部落， 歡迎大家到此深度體驗， 認識這裡特有的賽德克文化風貌與產業特色。

水保局南投分局陳榮俊分局長則表示，「 仁愛鄉中原社區文化館環境改善工程」 融入了部落的賽德克文化元素， 將文化館旁舊有的窳陋空間重新規劃與塑造， 由外向內依序配置狩獵體驗區、瞭望解說平臺、 象徵成長與祝福的山豬、貓頭鷹文化意象打卡點等， 不但將廢棄水塔保留改造成具解說和休憩功能的空間， 也解開束縛梅樹的水泥構造物， 讓梅樹的美得以更自然開放的姿態展現， 讓這裡成為探索賽德克部落的美好起點，結合文化館的體驗活動， 訪客還可換著賽德克服飾， 透過導覽及各式體驗細細觀賞及體會部落百年來的歷史故事與文化特 色等。

水保局林長立副局長也說，「部落廚房」深耕中原部落多年， 除攜手推廣部落以友善耕作方式生產稻米等農產外， 現在更進一步結合賽德克文化館發展部落文化體驗遊程及產業， 待國內新冠肺炎疫情緩和後， 歡迎民眾到訪中原部落親臨感受這裡的純樸熱情、 文化故事與在地好物。想要瞭解更多中原部落的相關訊息， 請持續關注FB「南投縣仁愛鄉中原部落社區發展協會」粉絲專頁， 或洽詢中原社區發展協會(張慧玲總幹事0955-676405; 高一弘先生0988-005336)。

照片來源：水土保持局提供