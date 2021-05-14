北富銀號召全民防疫零接觸 商戶申辦行動支付享現金回饋

近日國內出現多起感染源不明之本土新冠肺炎病例， 中央流行疫情指揮中心已宣布提高疫情警戒至第二級， 為提升全民防疫強度， 台北富邦銀行建議民眾日常消費多運用行動支付， 不必碰觸現金即可完成交易，能減少接觸傳染風險， 同時北富銀也攜手LINE Pay合作推出行動支付優惠，號召大家響應「零接觸支付」， 設下防疫新防線。活動期間到指定熱炒店以LINE Pay支付最高可享LINE POINTS滿千送百；店家若透過北富銀申請成為LINE Pay合作商戶，符合資格也可獲得現金回饋。

受疫情影響，降低實體接觸已成全民共識。 北富銀日前進行一項行動支付問卷調查發現，超過8成5的受訪者表 示，只要店家支持，會優先選擇以行動支付消費， 顯示民眾對行動支付的接受度已大幅提升；但也有多達78％ 的受訪者對目前支持行動支付的商戶數量感到不滿意， 認為仍有進步空間。北富銀表示， 目前推動行動支付的關鍵正從用戶端轉移到供給端， 多數民眾已擁有使用行動支付的意願和能力， 但還需要更多店家的參與，才能進一步拓展行動支付應用， 創造真正的行動生活圈。

為帶動商戶加入行動支付行列， 北富銀同步從消費者和店家兩方面著手。在消費者方面， 6/1至7/31以LINE Pay至指定熱炒店消費，單筆滿1,000元可獲得100點LI NE POINTS回饋(上限200點)，透過鼓勵民眾到支持LINE Pay的商戶消費，吸引店家了解行動支付的優勢和利基。

此外，北富銀也針對LINE Pay合作商戶提供多項回饋，即日起至7/31， 店家透過北富銀申請成為LINE Pay合作商戶並綁定北富銀帳戶(不限實體或數位帳戶) 為LINE Pay商戶撥款帳戶，即享啟用金新台幣100元的回饋； 如果是新申辦北富銀數位存款帳戶，並以此綁定為LINE Pay商戶撥款帳戶，則加碼回饋新台幣100元。 相關詳情可參閱以下網址： http://www.fubon.com/banking/ acquiringcontact