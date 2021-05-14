新北攜產業首辦「師字輩」人才培育 搶攻工程師、會計師專業

新北市今(110)年首度開設「師字輩」 產學合作專班，攜手技高、大專校院及產業，提供技高學生會計、 工程課程及產業實習機會，並有暢通升學、補助就學就業及保障起薪 等機制。教育局長張明文今(14)日至財政部北區國稅局三重稽徵 所體驗會計報稅及工程澆鑄， 並實地了解會計專班學生產業實習情形，鼓勵孩子認真培訓， 成為專業技職人才。

張明文局長表示，新北市自108年起推動4年4億元的「 贏得未來•技職人才」計畫，在「專業技職」面向， 致力推動新產官學研合作，透過實務訓練培育技職菁英。感謝中華民 國財稅會計學習交流協會與台灣鑄造品工業同業公會提供師資及資源 ，引入新北市技高教學現場， 使師生在真實情境中落實專業技能應用，縮短學用落差， 實現務實致用之精神，培育工程師及會計師等人才。

本次會計專業人才產學媒合專班係與中華民國財稅會計學習交流協會 、致理科大合作開設，招收新北市技術型高中包含三重商工、 穀保家商、清傳高商、豫章工商、樹人家商等校商管群科學生，分為 二階段訓練，第一階段利用寒暑假及假日進行在校會計課程訓練， 第二階段則運用會計師及產業資源，提供租稅申報、 記帳等實務訓練，協助學生取得國家專門職業及技術人員記帳士、 會計師證照，並依到職時間長短給予不同的薪資與學雜費補助，預計 培育22名學生。學生畢業後得優先錄取致理科大進修部會計資訊系 ，並有機會媒合至產業工作，讓學生能白天工作、晚上進修。 中華民國財稅會計學習交流協會並邀請815位會計師共同提出薪資 給付、證照鼓勵與就讀科大期間學雜費補助。

智能鑄造產學合作專班則與國立臺灣師範大學及台灣鑄造品工業同業 公會合作開設，招收新北市技術型高中包含三重商工、新北高工、 瑞芳高工等校機械群學生，自高三下起以師徒制指導學生， 並媒合至產業進行職業技能訓練，若產業願培養成幹部， 則推薦至師大機電工程學系，透過產學攜手讓學生邊工作邊進修， 修業4年獲得學位同時也培養為企業所需工程人才，預計培訓24名 學生。台灣鑄造品工業同業公會並與產業商定保障本專案學生半工半 讀，月薪上看3萬元，大學畢業起薪5萬元， 希望優秀學生透過計畫培訓，成為未來產業接班人。

新北高工徐瑞妤同學表示，自己在工廠實習品管工程師， 每天進行澆鑄試塊成分分析、試塊打磨、分光儀測試、 拉力試驗報告等，學習到很多，很感謝有這樣的機會， 讓她未來有機會提早進入職場並兼顧大學學業。 穀保家商資料處理科連婉秀同學表示， 希望藉由這次的會計人才培訓，未來有機會成為會計專業記帳人員， 並憑藉著自己的專精項目，為自己多走出一條道路。