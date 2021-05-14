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聽播吧長知識！英國凱薩琳皇后現聲當茶博播客！

By 台灣英文新聞
2021/05/14 17:46
照片來源：新北市文化局提供

照片來源：新北市文化局提供

聲音新潮流Podcast你用過了嗎？隨著網路播客風潮崛起，坪林茶業博物館推出「Tea Podcast超時空茶播吧」，不但將茶知識轉化為精采故事，還史無前例的邀請到英國凱薩琳皇后擔任「播客」，穿越時空於Podcast節目中現聲，邀請民眾用聽的方式體驗茶文化魅力！

因應後疫情時代來臨，許多活動紛紛轉為線上形式，透過網路收聽聲音節目的Podcast在社群上熱度與討論聲量隨之攀升，坪林茶業博物館為了讓疫情期間的茶文化推廣更加無遠弗屆，特別將館內的「赤琥珀－紅茶文化特展」內容，推出「超時空茶播吧」，有別於一般的Podcast，館方跨越時空邀請到歷史上赫赫有名的重量級人物擔任播客，節目中不但有英國凱薩琳皇后為大家述說風靡全球的英式下午茶如何因她而起，還有當年潛入中國偷取茶苗的植物獵人福鈞分享他的驚險茶盜之旅，更可以聽見日治時期的茶業大亨羅享彩等人暢談臺灣茶金傳奇，網路線成為接通古今的連線，透過第一人稱親口講述的方式，茶知識全變成了精采生動的故事，讓人在「聲」歷其境中，不知不覺就瞭解茶的世界文化史，聽播吧長知識超easy！

新北市政府文化局表示，茶博長期來以當代創意手法詮釋茶文化著稱，近來也因應疫情，重新思考博物館與社會的關係，同時呼應2021世界博物館日「博物館的未來：復甦與新象」議題，主動展開改變，積極開發新型態服務，以創新的傳播模式推出Podcast，期能透過數位化轉型，帶給大眾嶄新的學習體驗，展現文化對社會的復甦趨動力及無限的創新潛能。「Tea Podcast超時空茶播吧」於5月14日21:00上線播出第一集，詳情請至坪林茶業博物館臉書粉絲專頁查詢www.facebook.com/pinglin.tea.m

聽播吧長知識！英國凱薩琳皇后現聲當茶博播客！

照片來源：新北市文化局提供

更新時間 : 2021-05-16 18:24 GMT+08:00

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