Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

15日起台北市新防疫管制開跑！暫時停業十大類場所一次看

台北市跟進新北市最新防疫政策，暫停八大行業與其他兩種娛樂場所之營業，復業時間視疫情發展

  5573
By 林于雯, 台灣英文新聞
2021/05/14 18:00
台北市政府下午召開武漢肺炎疫情記者會，市長柯文哲宣布八大行業、網咖、電子遊戲業明天起停業。（圖/中央社）

台北市政府下午召開武漢肺炎疫情記者會，市長柯文哲宣布八大行業、網咖、電子遊戲業明天起停業。（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）北部地區武漢肺炎疫情升溫，柯文哲今(14日)下午宣布，明天(15日)起八大行業與網咖等需暫停營業，復業時間則視疫情發展再定。

為嚴防台北市萬華區的社區傳播擴大，台北市也跟隨新北市兩天前(12日)開始實施的「堅壁清野」戰術，在下午召開的疫情記者會中，柯文哲宣布北市將於15日開始，暫停網咖、電子遊戲場，以及KTV、酒吧、舞廳等八大行業之營業，復業時間則看疫情發展，進行滾動式修正。

這是繼上一次北市頒布部分場館暫時關閉的防疫規範後，最新的管制政策。在上一次的政策中，南港茶葉製造示場、鐵觀音包種茶研發推廣中心、關渡自然公園、建國假日花市、建國假日藝文特區、建國假日玉市、泉源公園泡腳池園區、硫磺谷溫泉泡腳池園區、復興公園溫泉泡腳池園區皆必須暫時關閉，加強管制至6月8日。

根據台北市商業處的資料，以下營業場所即屬於八大行業範疇，包含

1. 舞廳業：指提供場所，備有舞伴供不特定人跳舞之營利事業

2. 舞場業：指提供場所，不備舞伴供不特定人跳舞之營利事業

3. 酒家業：指提供場所，供應酒、菜、或其他飲食物，並備有陪侍服務之營利事業

4. 酒吧業：指提供場所，備有服務生陪侍，供應酒類、飲料之營利事業

5. 特種咖啡茶室業：指提供場所，備有服務生陪侍，供應飲料之營利事業

6. 視聽歌唱業：指設置包廂或提供投幣、刷卡等伴唱視聽設備，供人歌唱之營利事業。但不包括該設備內置於可移動式獨立空間，無人服務且由消費者以自助付費使用者

7. 夜店業：指提供酒精類飲料與音樂，及提供演奏或表演等服務，並備有聲光、座位及舞池等設施，且主要營業時間為夜間至次日凌晨之營利事業

8. 三溫暖業：指提供冷、熱水池、蒸烤設備，供人沐浴之營利事業
武漢肺炎
八大行業
台北市
暫時停業
KTV
酒吧
網咖

相關新聞

國中會考4考生確診 161人要補考 教育部籲：考生考完試別亂跑 快回家
國中會考4考生確診 161人要補考 教育部籲：考生考完試別亂跑 快回家
2021/05/16 09:20
【最新】台北市長柯文哲：不封城 有症狀才快篩勿浪費醫療資源
【最新】台北市長柯文哲：不封城 有症狀才快篩勿浪費醫療資源
2021/05/15 15:40
[台灣新冠疫情更新] 單日新增180例本土5例境外移入創新高
[台灣新冠疫情更新] 單日新增180例本土5例境外移入創新高
2021/05/15 14:16
【台灣雙北5/15-5/28三級警戒】行政院: 仍可上學上班　陳時中: 遵守九大防疫指引
【台灣雙北5/15-5/28三級警戒】行政院: 仍可上學上班　陳時中: 遵守九大防疫指引
2021/05/15 14:09
【台灣雙北三級警戒】萬華龍山寺地下街、建國假日玉市等5處暫停營業
【台灣雙北三級警戒】萬華龍山寺地下街、建國假日玉市等5處暫停營業
2021/05/15 13:13

更新時間 : 2021-05-16 18:24 GMT+08:00

最受歡迎

最新【台灣部分地區三級警戒！】台北市、新北市今起至5/28升至第三級 陳時中: 單日本土新增180例
最新【台灣部分地區三級警戒！】台北市、新北市今起至5/28升至第三級 陳時中: 單日本土新增180例
最新【台北市快篩Q＆A】台灣5/15本土個案180•北市正式啟動「第三階段防疫」 加強免費快篩•柯文哲呼籲: 沒事別出門且避免外食
最新【台北市快篩Q＆A】台灣5/15本土個案180•北市正式啟動「第三階段防疫」 加強免費快篩•柯文哲呼籲: 沒事別出門且避免外食
【疫情延燒到高雄】台灣5/14本土增29例 7例感染源不明 16例與萬華「阿公店」有關
【疫情延燒到高雄】台灣5/14本土增29例 7例感染源不明 16例與萬華「阿公店」有關
雙北三級警戒 不戴口罩最高罰1萬5千元 違規罰則一覽
雙北三級警戒 不戴口罩最高罰1萬5千元 違規罰則一覽
【最新】桃園、新竹、宜蘭、台東、花蓮等縣市跟進「準三級防疫」
【最新】桃園、新竹、宜蘭、台東、花蓮等縣市跟進「準三級防疫」
【更新】北市邀台灣指揮中心開記者會 　陳時中: 和平醫院不封院•柯文哲：封院是14世紀遏制黑死病做法
【更新】北市邀台灣指揮中心開記者會 　陳時中: 和平醫院不封院•柯文哲：封院是14世紀遏制黑死病做法
超夯！「台灣社交距離APP」超過80萬人安裝　指揮中心推出抽獎活動最高五千元
超夯！「台灣社交距離APP」超過80萬人安裝　指揮中心推出抽獎活動最高五千元
【懶人包】PTT之父杜奕瑾來解答！「台灣社交距離APP」隱私問題、使用守則一次看懂
【懶人包】PTT之父杜奕瑾來解答！「台灣社交距離APP」隱私問題、使用守則一次看懂
最新！新北板橋某國中生5/14確診新冠肺炎 54位學生兩週後補考國中會考
最新！新北板橋某國中生5/14確診新冠肺炎 54位學生兩週後補考國中會考
【最新】台灣新冠疫情快訊／雙北升三級警戒 娛樂場所宗教活動全面暫停
【最新】台灣新冠疫情快訊／雙北升三級警戒 娛樂場所宗教活動全面暫停