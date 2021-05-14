15日起台北市新防疫管制開跑！暫時停業十大類場所一次看

台北市政府下午召開武漢肺炎疫情記者會，市長柯文哲宣布八大行業、網咖、電子遊戲業明天起停業。（圖/中央社） 台北市政府下午召開武漢肺炎疫情記者會，市長柯文哲宣布八大行業、網咖、電子遊戲業明天起停業。（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）北部地區武漢肺炎疫情升溫，柯文哲今(14日)下午宣布，明天(15日)起八大行業與網咖等需暫停營業，復業時間則視疫情發展再定。

為嚴防台北市萬華區的社區傳播擴大，台北市也跟隨新北市兩天前(12日)開始實施的「堅壁清野」戰術，在下午召開的疫情記者會中，柯文哲宣布北市將於15日開始，暫停網咖、電子遊戲場，以及KTV、酒吧、舞廳等八大行業之營業，復業時間則看疫情發展，進行滾動式修正。

這是繼上一次北市頒布部分場館暫時關閉的防疫規範後，最新的管制政策。在上一次的政策中，南港茶葉製造示場、鐵觀音包種茶研發推廣中心、關渡自然公園、建國假日花市、建國假日藝文特區、建國假日玉市、泉源公園泡腳池園區、硫磺谷溫泉泡腳池園區、復興公園溫泉泡腳池園區皆必須暫時關閉，加強管制至6月8日。

根據台北市商業處的資料，以下營業場所即屬於八大行業範疇，包含

1. 舞廳業：指提供場所，備有舞伴供不特定人跳舞之營利事業

2. 舞場業：指提供場所，不備舞伴供不特定人跳舞之營利事業

3. 酒家業：指提供場所，供應酒、菜、或其他飲食物，並備有陪侍服務之營利事業

4. 酒吧業：指提供場所，備有服務生陪侍，供應酒類、飲料之營利事業

5. 特種咖啡茶室業：指提供場所，備有服務生陪侍，供應飲料之營利事業

6. 視聽歌唱業：指設置包廂或提供投幣、刷卡等伴唱視聽設備，供人歌唱之營利事業。但不包括該設備內置於可移動式獨立空間，無人服務且由消費者以自助付費使用者

7. 夜店業：指提供酒精類飲料與音樂，及提供演奏或表演等服務，並備有聲光、座位及舞池等設施，且主要營業時間為夜間至次日凌晨之營利事業

8. 三溫暖業：指提供冷、熱水池、蒸烤設備，供人沐浴之營利事業