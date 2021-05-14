【震撼】數位平台壟斷受重傷　壹傳媒：18日起停發行《台灣蘋果日報》紙本

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）曾經為國內「銷量」及「傳閱率」最大的《台灣蘋果日報》報紙本月18日起將走入歷史！壹傳媒集團14日宣布，《台灣蘋果日報》紙本停刊，未來將集中資源發展《蘋果新聞網》。

壹傳媒集團14日在《蘋果新聞網》上宣布這項令讀者及同業感傷的決定，表示因應媒體環境改變所造成營運上持續虧損，「在非常不得已的情況下」將停止發行紙本，資源集中在營運《蘋果新聞網》。

聲明表示，做為「台灣第一份全彩的綜合報紙，也是第一份以零售為主的報紙」，蘋果致力於以創新方式提供讀者中立平衡的報導，也在很長一段時間寫下國內「銷量」及「傳閱率」最大紙媒的輝煌紀錄，雖然在內容呈現多創新，無論是動畫、影片、即時新聞，乃至於網路的訂閱制，但仍不敵「Google、Facebook等數位平台的壟斷，造成廣告資源的大量流失，對紙媒不啻是沈痛打擊」。

聲明也提到，值此之際，追求香港民主自由人權的香港籍創辦人黎智英又因得罪中共言論深陷囹圄，親中勢力封殺各種廣告資源，更使營運更加艱辛。

媒體報導，蘋果日報員工共有801人，預計裁撤工廠，製作部，發行，編輯及紙本美術，加上編輯部負責紙本人員共計326人。聯合報導，台灣蘋果日報社長陳裕鑫在同日發給員工的內部信件中，對於停印紙本感到自責，表示也將自己列入被資遣名單，要與紙媒同事同進退。