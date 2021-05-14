【懶人包】PTT之父杜奕瑾來解答！「台灣社交距離APP」隱私問題、使用守則一次看懂

(台灣英文新聞/生活組 台北綜合報導)一次看懂大家關心的「台灣社交距離APP」隱私問題及功用，另外也別忘了參加抽獎活動！

由衛福部和台灣人工智慧實驗室共同研發的「台灣社交距離APP」已有80萬人次下載，且為免費使用後續也不會收費，利用藍牙訊號強弱計算使用者之間的距離，隨著使用者裝置每日產生的隨機碼，若於過去的14日內曾接觸過確診者，將收到示警通知。

面對大家最在意的隱私問題，衛福部強調，該軟體並不是追蹤使用者所在的位置資訊，也非足跡追蹤，是利用藍牙技術記錄接觸對象去識別化資料，該去識別化資料是由使用者手持裝置每 15 分鐘自動生成一個隨機的、不可回溯的、無法還原的雜湊值（Hashed ID/隨機 ID），且每次的隨機 ID 皆不同，隨機 ID 將於手持裝置保留 14 天。



(圖擷取自APP SOTRE)

台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾表示，下載後不用註冊、上傳個資或開定位，只要開啟接觸通知功能，就能透過手機藍芽比對，有沒有跟確診者接觸。

杜奕瑾說明使用守則，下載並開啟該APP後，開啟接觸通知功能和允許推播通知權限，每天帶著手機，系統會自動產生隨機ID，記錄過去14天與確診者接觸的狀態。

杜奕瑾強調，資料經過比對後若無風險，每晚的6時到10時APP會跳出「您很安全」的訊息，然而，若過去兩星期內，在兩公尺內與確診者接觸長達兩分鐘以上，APP會傳送示警通知「與當地衛生局聯絡或撥打1922防疫專線」。



杜奕瑾介紹台灣社交距離APP(影/Youtube)

至於該軟體將如何發揮最大功效，取決於下載人數多寡及確診者誠實公布足跡意願，衛福部說明，當使用者接獲通知為確診者，且同意上傳手持裝置內的隨機 ID 後，將由衛生單位給予一組驗證碼，提供使用者上傳記錄。因此，使用者於未經衛生單位提供驗證碼時，是無法自行宣布確診的，以避免發出不必要的告警訊息。

為鼓勵民眾安裝，指揮中心推出抽獎活動，抽出200位截圖上傳安裝資料頁面者，可獲新台幣 $500元禮券，若是成為確診者，後續同意衛生單位上傳資料幫助疫調，可以不用參加抽獎，直接獲得新台幣$5,000元禮券。

Android及ios系統使用者皆可下載，詳細事項將於臉書公布。

常見問答集

「台灣社交距離 App」的隱私權政策？

1. 本 App 對隱私的保障優於歐盟的一般資料保護規範（GDPR）。下載無須註冊及登錄資料，不會擷取使用者資訊，也無個人資 料上傳。利用藍牙訊號強弱計算使用者之間的距離，並無追蹤使用者所在的位置資訊，亦非足跡追蹤。

2. 相關接觸資料僅儲存於個人手持裝置端 14 天，政府和開發端均無資料庫儲存個資，用戶可隨時刪除 App，具備嚴密維護隱私機制。

如何下載使用「台灣社交距離 App」？

可於 App Store 及 Google Play 搜尋後免費下載。開啟後按照指示啟動「接觸通知功能」設定即可，於關閉 App 後仍可在背景持續運作，並正常執行；但未啟動「接觸通知功能」，則無法正常執行。

「台灣社交距離 App」如何告警接觸情形？

1. 台灣社交距離 App 可以利用科技協助記錄最近 14 天內的接觸史，民眾於外出活動時可能會接觸不特定風險人群，而這些接觸到的風險人群，如果有人後來確診 COVID-19，本 App 可輔助於第一時間通知曾與確診者有接觸之人員，發掘可能的風險個案。

2. 本 App 是利用藍牙技術記錄接觸對象去識別化資料，該去識別化資料是由使用者手持裝置每 15 分鐘自動生成一個隨機的、不可回溯的、無法還原的雜湊值（Hashed ID/隨機 ID），且每次的隨機 ID 皆不同，相關接觸資料僅儲存於個人手持裝置端14 天。

3. 當使用者接獲通知為確診者時，衛生單位將主動詢問其分享意願，並由使用者自主決定是否同意上傳手持裝置內的隨機 ID。

4. 符合告警條件（如曾與確診者於 2 公尺內接觸 2 分鐘）的用戶手持裝置會出現 App 告警畫面，並由用戶自主向衛生單位通報。

紀錄資料為何？資料保存多久？

1. 手持裝置中紀錄資料為與其它開啟「接觸通知功能」的手持裝 置彼此間的隨機 ID。為保護個人隱私，使用者無法查詢手持裝置內的上述紀錄。所有互動記錄的資料都不會上傳任何雲端服務。

使用者若被通知為確診者時，會被別人知道個人資訊嗎？

1. 為尊重使用者意願及保護個人隱私，當使用者接獲通知為確診者時，衛生單位將主動詢問其分享意願，並由使用者自主決定是否同意上傳手持裝置內的隨機 ID。

2. 由於上傳的是隨機 ID，因此接收到接觸通知示警訊息的使用者，並無法得知接觸對象或確診者之個人相關資訊，僅顯示曾與確診者接觸之示警訊息。

3. 所有上傳資料由衛生福利部疾病管制署維護，並於該署伺服器內保存 10 天，期間所有安裝本 App 之手持裝置將自動從伺服器下載該資料並進行接觸比對，該資料亦於 10 天後從伺服器中自動刪除。

當使用者確認可解除接觸通知示警狀態時，是否可取消示警？

可以，經公共衛生人員疫調，並確認解除接觸風險後，衛生人員將提供使用者一組驗證碼，輸入後即可解除示警訊息。

藍牙距離偵測精準度高嗎？

藍牙是透過訊號強弱來判斷距離，在一般狀況下距離 1 至 2 公 尺內可準確判斷，但在藍牙訊號傳輸路徑上有任何實體障礙物皆可能產生干擾。

App 無定位功能，但為何需開啟 GPS？

在 Android 10 以下版本，因藍牙偵測裝置位置功能被包含在手 機位置資訊設定內，雖不會使用到 GPS 但仍需開啟 GPS，此為 Android 系統限制。