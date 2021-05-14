【首見高雄確診者】案1229謊稱兒女在國外 女兒主動通報採檢後確診 陳時中：開罰可能性高

獅子會前會長的友人案1229疫調時涉嫌隱匿，指揮官陳時中表示，開罰可能性很高。（示意圖／Getty Images） 獅子會前會長的友人案1229疫調時涉嫌隱匿，指揮官陳時中表示，開罰可能性很高。（示意圖／Getty Images）

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）國內新冠疫情延燒，今日新增29例本土個案，有5例與五股獅子會前會長案1203及其相關個案有關，分別為案1264、案1271、案1275、案1276、案1289，指揮中心除了更新相關群聚確診足跡外，更證實獅子會前會長的友人案1229疫調時涉嫌隱匿，指揮官陳時中表示，開罰可能性很高。

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爆發獅子會群聚後，今日首次出現南部個案，為案1289為本國籍30多歲女性，平時住在高雄，無疑似症狀，5月13日通報採檢，於今日確診。

指揮官陳時中說明，案1289的父親為案1229（五股獅子會前會長的友人），案1289看新聞後，回想在父親可傳染期間曾回新北與家人相聚一天，雖自身沒症狀，但仍前往醫院採檢後確診。

至於案1289為何沒被匡列為接觸者，陳時中說，案1229於12日確診，當時進行疫調時，宣稱兒女都住在國外，因此衛生單位當時並未匡列住在高雄的女兒（案1289）為接觸者。

針對案1229涉嫌隱匿接觸者一事，陳時中說，開罰可能性很高，將交給法制組做相關的研議，但目前根據案1229的疫調供詞，是符合開罰條件的。

指揮中心15日公布高雄確診者案1289的足跡。（指揮中心提供）

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