【疫情延燒到高雄】台灣5/14本土增29例 7例感染源不明 16例與萬華「阿公店」有關

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(14)日公布國內新增29例本土武漢肺炎（COVID-19）確定病例(案1263至案1291，含5月13日晚間公布2例，包括案1272及案1273)，皆為本國籍，為16例女性及13例男性，年齡介於10多歲至70多歲；其中4人無症狀，其餘25人發病日介於5月2日至5月12日。

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指揮中心表示，初步調查新增個案與先前確診個案之流病相關性，其中16例與台北市萬華區茶藝館及周邊相關（案1263、案1269、案1270、案1272、案1273、案1277、案1279至案1285、案1287、案1288、案1290）；5例與五股獅子會前會長案1203及其相關個案有關（案1264、案1271、案1275、案1276、案1289）；1例與宜蘭遊藝場個案相關（案1278）；7例尚查無相關性（案1265、案1265、夫妻案1266和1267、案1268、案1274、案1291）。

今日另新增5例境外移入確定病例，自印尼2例（案1258、案1259）、巴拉圭2例（案1260、案1261）與阿爾巴尼亞1例（案1262）入境。



指揮中心指出，案1258為印尼籍40多歲男性，今(2021)年4月27日來台就學，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅宿進行居家檢疫。5月12日進行檢疫期滿採檢，於今日確診(Ct值36)。個案在臺期間無症狀，已掌握接觸者共3人，均有適當防護，列自我健康監測。



指揮中心表示，案1259為印尼籍20多歲男性漁工，今年4月29日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，5月12日進行檢疫期滿前採檢，於今日確診(Ct值30)。個案在台期間並無症狀，檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。



指揮中心指出，案1260及案1261分別為本國籍60多歲男性及巴拉圭籍50多歲女性，均長期居住於巴拉圭。案1260於今年3月20日起出現咳嗽、流鼻水及發燒症狀，案1261於今年3月24日出現咳嗽、全身倦怠、發燒、呼吸困難症狀，均於當地檢出COVID-19陽性。

兩名個案於5月12日自巴拉圭返台，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，隔日接受採檢，於今日確診。已掌握個案接觸者共3人，為同班機前後兩排旅客，列居家隔離。



指揮中心指出，案1262為阿爾巴尼亞籍20多歲女性，今年4月18日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅宿進行居家檢疫。5月2日檢疫期滿由公司安排至其他住所進行自主健康管理，期間並無症狀，13日由公司安排至醫院自費採檢，於今日確診(Ct值29)。已掌握個案接觸者共13人，均為同行來台者，列居家隔離。

指揮中心統計，截至目前國內累計1,290例確診，分別為1,073例境外移入，164例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另1例(案530)移除為空號。確診個案中12人死亡、1,107例解除隔離、171人住院隔離中。

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