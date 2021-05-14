超夯！「台灣社交距離APP」超過80萬人安裝　指揮中心推出抽獎活動最高五千元

(台灣英文新聞/生活組 台北綜合報導)「台灣社交距離APP」已超過80萬人次下載，衛福部為鼓勵民眾下載推出抽獎活動，可抽新台幣$500元全聯禮券。

最近更新 0514 17:00

首次發稿 0514 14:37

由衛福部和台灣人工智慧實驗室合作研發「台灣社交距離APP」，早在去 (2020) 年4月就已研發成功，近日佔據APP下載排行榜第一名，超過80萬人次下載。

「台灣社交距離APP」使用者無需註冊且不會有任何資料上傳，透過開啟裝置藍芽偵測，計算使用者間的距離及時間，若曾跟確診者手持裝置有過近距離，且維持一定時間接觸，便會收到通知，但為顧及個人隱私，不會知道誰是確診者，以科技輔助記錄其過去14天內的接觸史。



台灣社交距離使用五大法則(影/Youtube)

當使用者接獲通知為確診者時，經衛生單位徵得確診者同意後可上傳資料，App將主動通知過去 14 天曾接觸過的對象(例如曾與確診者於2公尺內接觸2分鐘以上者)並出現警示畫面，提醒用戶注意最近的身體狀況。當用戶收到提醒後，請主動與防疫人員聯繫，減少疫情擴散機會，保護公眾健康。

為鼓勵民眾安裝，利用資料追蹤接觸確診者，指揮中心推出抽獎活動，未來幾天截圖上傳安裝資料頁面，可抽新台幣 $500元禮券，若是成為確診者，後續同意衛生單位上傳資料幫助疫調，可以不用參加抽獎，直接獲得新台幣$5,000元禮券。

活動將於明日起至5月31止，前往疾管署臉書按讚活動貼文，並上傳「台灣社交距離App」的開啟接觸通知功能畫面截圖並留言，將抽出200名幸運兒獲全聯500元禮券，主辦單位將於6月7日公佈中獎名單。

Android及ios系統使用者皆可下載。