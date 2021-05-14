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台灣新冠疫情升溫 澳門、香港收緊對台防疫措施

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By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/14 13:51
示意圖／Getty Images

示意圖／Getty Images

（台灣英文新聞／國際組　綜合報導）台灣本土疫情升溫，澳門、香港政府相繼宣布收緊所有曾在台灣停留的入境人士檢疫措施，未來曾停留台灣的入境者，抵港後須到指定檢疫酒店隔離14天，而澳門則要求登機時須持有72個小時內核酸檢測陰性的證明。

綜合香港媒體的報導，食物及衛生局局長陳肇始今（14）日在立法會會議上表示，由於台灣的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）本土個案有上升趨勢，當局決定收緊曾停留台灣的入境者的檢疫要求。

陳肇始說，相關人士抵港後，須在香港機場接受檢測，採檢陰性後才可以坐政府專車到指定檢疫酒店隔離14天，不能進行家居檢疫，檢疫期間亦要接受3次檢測，在抵港後16及19天接受強制檢測。

另一方面，澳門衛生局13日下午發出公告，自14日零時起收緊台灣抵澳人士的檢疫規定，所有入境前14天內到過台灣的人士，登機時須持有核酸檢測呈陰性的證明，由現時的7天內縮短至72個小時內有效。

澳門當局表示，入境者需在指定地點接受14天的醫學觀察以及最少7天的自我健康管理，期間不能進入酒店、購物商場、政府部門、出入境大樓、醫療機構和餐廳(尤其可容納人數達 400 人)等機構和場所。

另外，若在自我健康管理期間離開澳門，須得到目的地當局的許可證明，才能出境。
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