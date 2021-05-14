新北專業群科專題創意競賽奪7冠全國第一

防疫問題，讓「專業」的來！教育部於5月6日至8日 舉行全國高級中等學校專業群科110年專題及創意製作競賽全國決 賽，競賽共15職群，分為專題組及創意組2組， 層層篩選經過校內初賽、各職群複賽及全國決賽3關， 新北市復興商工、新北高工及三重商工等校師生逐級過關斬將， 獲得設計群、機械群、電機與電子群、商業與管理群與藝術群， 一口氣拿下5個群別7個第1，為全國獲得最多第1的縣市。

今年競賽主題「防疫」正夯！新北高工與三重商工，各自以「防疫」 為專題參賽，紛紛奪下冠軍的殊榮。 三重商工板金科則以大象造型的自動感應酒精機「萬象更新」 希望能提升孩童主動消毒雙手意願，養成勤洗手的好習慣。 三重商工郭怡安同學表示，專題創作期間每一步都是難題，同學們在 假日一起抽空學習如何使用相關程式，遇到挫折時也不會氣餒， 就是想把不可能的事化為可能，在全球疫情下貢獻一份心力。

新北高工資訊科去年疫情剛爆發期間， 由師生設計出校園版紅外線熱像儀，今年於專題製作競賽， 持續精進熱像儀的功能，增加多人同時量測體溫、 戴口罩者的人臉辨識、解決量測時的熱源干擾(如手拿暖暖包)與辨 識是否配戴口罩之功能，創造出「校園智能防疫門神」的設計。參賽 的賴韋呈同學表示，因應防疫，學到許多AI人臉辨識及身分辨識的 知識，在研究過程中不斷嘗試增加辨識率，努力跟其他組員合作， 很感謝所有組員的付出，以及評審老師的賞識， 讓作品有很棒的表現。

復興商工自從99年開始推動辦理全國性專題實作競賽至今， 一直積極引領學校師生重視專題競賽，迄今已12連霸設計群第一， 展現全國頂尖設計學校風範。以「Kid Turn頑轉」獲得設計群第一名的的徐承佑同學表示，作品是聚焦 「少子化」議題，設計概念從生活中汲取相關靈感，例如將3歲兒童 遊玩的滑步車跟小型行李箱結合，或嬰兒車變形為腳踏車的設計， 將單一物品進行功能的延續，讓產品延伸使用效益， 除了商品設計的美學外，更可達到環保永續的目標。

教育局表示，全國高級中等學校專業群科專題及創意製作競賽，讓學 生有機會將專業課程內容融會貫通並進一步發想，創造競賽作品。 藉由競賽推動方式，除落實學生實作能力外，同時鼓勵學生培養創新 思考、科技整合及人際能力，未來參加四技二專技優甄審入學也能獲 得最高加總分20%的獎勵。新北巿將持續培育具實作力、 創新力及跨域力之新興產業專業技術人才， 透過鼓勵各校積極推動專題製作課程， 讓學生能充分將所學知能跟社會環境結合，符應SDGs政策， 打造永續美好的未來。