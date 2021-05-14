新北專業群科專題創意競賽奪7冠全國第一

防疫問題，讓「專業」的來！教育部於5月6日至8日舉行全國高級中等學校專業群科110年專題及創意製作競賽全國決賽，競賽共15職群，分為專題組及創意組2組，層層篩選經過校內初賽、各職群複賽及全國決賽3關，新北市復興商工、新北高工及三重商工等校師生逐級過關斬將，獲得設計群、機械群、電機與電子群、商業與管理群與藝術群，一口氣拿下5個群別7個第1，為全國獲得最多第1的縣市。
今年競賽主題「防疫」正夯！新北高工與三重商工，各自以「防疫」為專題參賽，紛紛奪下冠軍的殊榮。三重商工板金科則以大象造型的自動感應酒精機「萬象更新」希望能提升孩童主動消毒雙手意願，養成勤洗手的好習慣。三重商工郭怡安同學表示，專題創作期間每一步都是難題，同學們在假日一起抽空學習如何使用相關程式，遇到挫折時也不會氣餒，就是想把不可能的事化為可能，在全球疫情下貢獻一份心力。
新北高工資訊科去年疫情剛爆發期間，由師生設計出校園版紅外線熱像儀，今年於專題製作競賽，持續精進熱像儀的功能，增加多人同時量測體溫、戴口罩者的人臉辨識、解決量測時的熱源干擾(如手拿暖暖包)與辨識是否配戴口罩之功能，創造出「校園智能防疫門神」的設計。參賽的賴韋呈同學表示，因應防疫，學到許多AI人臉辨識及身分辨識的知識，在研究過程中不斷嘗試增加辨識率，努力跟其他組員合作，很感謝所有組員的付出，以及評審老師的賞識，讓作品有很棒的表現。
復興商工自從99年開始推動辦理全國性專題實作競賽至今，一直積極引領學校師生重視專題競賽，迄今已12連霸設計群第一，展現全國頂尖設計學校風範。以「Kid Turn頑轉」獲得設計群第一名的的徐承佑同學表示，作品是聚焦「少子化」議題，設計概念從生活中汲取相關靈感，例如將3歲兒童遊玩的滑步車跟小型行李箱結合，或嬰兒車變形為腳踏車的設計，將單一物品進行功能的延續，讓產品延伸使用效益，除了商品設計的美學外，更可達到環保永續的目標。
教育局表示，全國高級中等學校專業群科專題及創意製作競賽，讓學生有機會將專業課程內容融會貫通並進一步發想，創造競賽作品。藉由競賽推動方式，除落實學生實作能力外，同時鼓勵學生培養創新思考、科技整合及人際能力，未來參加四技二專技優甄審入學也能獲得最高加總分20%的獎勵。新北巿將持續培育具實作力、創新力及跨域力之新興產業專業技術人才，透過鼓勵各校積極推動專題製作課程，讓學生能充分將所學知能跟社會環境結合，符應SDGs政策，打造永續美好的未來。