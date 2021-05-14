新北開辦家事清潔專班 培訓6名街友上工

為了促進新北市街友就業， 新北市政府社會局及勞工局合作開辦「家事清潔服務培訓班」， 在萬里中途之家社會重建中心培訓，為期一周，共有10人參訓， 結訓後並邀請友善廠商到現場媒合就業，結果有6人通過面試， 即刻上工，讓街友重返社會順利就業，廠商也解決人力荒， 一舉兩得。 一名參訓學員原是餐廳大廚，因受景氣影響，餐廳經營不善， 失業後流浪街頭，一開始十分抗拒清潔班培訓，「不就是掃地、 拖地這種小事？清潔需要什麼專業技能！」 就業輔導員感受到他看不起清潔行業， 透過講師詳細的教導及就輔員的耐心陪伴， 他慢慢學會使用清潔機具，快速並有效率地將地板清洗、打蠟完成， 終於體認到清潔工作其實還是需要技術。 社會重建中心主任丁琨祥表示， 感謝新北市跨局處合作提供街友增能就業自立機會， 開辦街友清潔服務培訓專班，使街友能重返職場穩定就業， 改善生活，內心深感欣慰。 到場徵才的居家美清潔公司也表示，透過專業講師的教導和帶領， 此次結訓學員具有一定的技術及專業，經過現場測試和實作， 發現都可以上工服務，這次公司先釋出6名職缺， 讓他們可以立即重返職場。 新北市就業服務處處長林澤州表示，清潔工作需要耗費人力和體力， 但若能借重機械的操作，可收事半功倍， 許多清潔公司都面臨人力難覓，因此藉由清潔班培訓人才， 亦可協助廠商，後續4位結訓學員會再媒合推介就業。 社會局副局長許秀能表示，勞政、社政攜手合作，為街友謀求出路， 從108年起陸續開設過園藝職能培訓班、家事清潔服務培訓班等， 共有43人參訓、32人媒合上工，成效良好。 街友在習得一技之長，能力、體力都OK的情況下， 靠自己勞動自食其力，也會更有成就感，市府會持續結合資源， 積極幫助街友自立，早日重返社會。