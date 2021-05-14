Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 社會

新北開辦家事清潔專班 培訓6名街友上工

By 台灣英文新聞
2021/05/14 11:45
新北開辦家事清潔專班 培訓6名街友上工 

為了促進新北市街友就業，新北市政府社會局及勞工局合作開辦「家事清潔服務培訓班」，在萬里中途之家社會重建中心培訓，為期一周，共有10人參訓，結訓後並邀請友善廠商到現場媒合就業，結果有6人通過面試，即刻上工，讓街友重返社會順利就業，廠商也解決人力荒，一舉兩得。

一名參訓學員原是餐廳大廚，因受景氣影響，餐廳經營不善，失業後流浪街頭，一開始十分抗拒清潔班培訓，「不就是掃地、拖地這種小事？清潔需要什麼專業技能！」就業輔導員感受到他看不起清潔行業，透過講師詳細的教導及就輔員的耐心陪伴，他慢慢學會使用清潔機具，快速並有效率地將地板清洗、打蠟完成，終於體認到清潔工作其實還是需要技術。

社會重建中心主任丁琨祥表示，感謝新北市跨局處合作提供街友增能就業自立機會，開辦街友清潔服務培訓專班，使街友能重返職場穩定就業，改善生活，內心深感欣慰。  

到場徵才的居家美清潔公司也表示，透過專業講師的教導和帶領，此次結訓學員具有一定的技術及專業，經過現場測試和實作，發現都可以上工服務，這次公司先釋出6名職缺，讓他們可以立即重返職場。

新北市就業服務處處長林澤州表示，清潔工作需要耗費人力和體力，但若能借重機械的操作，可收事半功倍，許多清潔公司都面臨人力難覓，因此藉由清潔班培訓人才，亦可協助廠商，後續4位結訓學員會再媒合推介就業。

社會局副局長許秀能表示，勞政、社政攜手合作，為街友謀求出路，從108年起陸續開設過園藝職能培訓班、家事清潔服務培訓班等，共有43人參訓、32人媒合上工，成效良好。街友在習得一技之長，能力、體力都OK的情況下，靠自己勞動自食其力，也會更有成就感，市府會持續結合資源，積極幫助街友自立，早日重返社會。

更新時間 : 2021-05-16 18:23 GMT+08:00

最受歡迎

最新【台灣部分地區三級警戒！】台北市、新北市今起至5/28升至第三級 陳時中: 單日本土新增180例
最新【台灣部分地區三級警戒！】台北市、新北市今起至5/28升至第三級 陳時中: 單日本土新增180例
最新【台北市快篩Q＆A】台灣5/15本土個案180•北市正式啟動「第三階段防疫」 加強免費快篩•柯文哲呼籲: 沒事別出門且避免外食
最新【台北市快篩Q＆A】台灣5/15本土個案180•北市正式啟動「第三階段防疫」 加強免費快篩•柯文哲呼籲: 沒事別出門且避免外食
【疫情延燒到高雄】台灣5/14本土增29例 7例感染源不明 16例與萬華「阿公店」有關
【疫情延燒到高雄】台灣5/14本土增29例 7例感染源不明 16例與萬華「阿公店」有關
雙北三級警戒 不戴口罩最高罰1萬5千元 違規罰則一覽
雙北三級警戒 不戴口罩最高罰1萬5千元 違規罰則一覽
【最新】桃園、新竹、宜蘭、台東、花蓮等縣市跟進「準三級防疫」
【最新】桃園、新竹、宜蘭、台東、花蓮等縣市跟進「準三級防疫」
【更新】北市邀台灣指揮中心開記者會 　陳時中: 和平醫院不封院•柯文哲：封院是14世紀遏制黑死病做法
【更新】北市邀台灣指揮中心開記者會 　陳時中: 和平醫院不封院•柯文哲：封院是14世紀遏制黑死病做法
超夯！「台灣社交距離APP」超過80萬人安裝　指揮中心推出抽獎活動最高五千元
超夯！「台灣社交距離APP」超過80萬人安裝　指揮中心推出抽獎活動最高五千元
【懶人包】PTT之父杜奕瑾來解答！「台灣社交距離APP」隱私問題、使用守則一次看懂
【懶人包】PTT之父杜奕瑾來解答！「台灣社交距離APP」隱私問題、使用守則一次看懂
最新！新北板橋某國中生5/14確診新冠肺炎 54位學生兩週後補考國中會考
最新！新北板橋某國中生5/14確診新冠肺炎 54位學生兩週後補考國中會考
【最新】台灣新冠疫情快訊／雙北升三級警戒 娛樂場所宗教活動全面暫停
【最新】台灣新冠疫情快訊／雙北升三級警戒 娛樂場所宗教活動全面暫停