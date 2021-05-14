富邦金控：已組成協商團隊 近期將與日盛工會代表對話

富邦金控於上週五(5/7)正式發函回應日盛銀行工會團體協約之 協商訴求後， 昨(12)日收到日盛金控工會來函， 函文中表達工會對工作權保障與優離退條件之重視。富邦金控為創造 勞資和諧工作環境， 並基於對日盛金控暨轄下子公司同仁公平一致之對待原則，目前已組 成協商團隊，近期將與日盛銀行工會代表、日盛金控工會代表進行協 談，面對面進一步瞭解日盛員工各項訴求。

富邦金控於3月30日交割後已取得日盛金控過半股權， 但目前尚未取得日盛金控實質經營權，也並未掌握日盛金暨轄下各子 公司的實際運作情況。惟為了創造勞資和諧環境， 富邦金控除了於上週五(5/7)正式發函回應日盛銀行工會團體協 約之協商訴求外，內部也積極組成協商團隊，近期將與日盛銀行工會 代表與日盛金控工會代表見面，於取得實質經營權前，與日盛員工面 對面，瞭解各項訴求。

富邦金控長期以來與企業工會組織均維持良好的互動關係， 且率先民營金控於2015年與工會簽訂台北富邦銀行及富邦證券之 團體協約，並獲得勞動部頒獎表揚。 富邦金控一向視員工為公司最重要的資產，將保障員工工作權益， 提供更寬廣多元的發揮舞台， 期盼日盛員工共同參與富邦金控未來成長。 公司將依勞動基準法等相關法令規定，妥善照顧員工權益， 並建立多元員工溝通管道，加速企業文化融合， 提供員工安定的工作環境。