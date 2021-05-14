防疫升級外帶看俏 台南大員皇冠假日酒店麵包蛋糕新品搶市

疫情又開始延燒，加上國內本土病例增加，儘管服務業想方設法，做好全方位的防疫措施，還是無法避免消費者會減少出遊或出門用餐的比率。不讓疫情影響經濟發展，更看準外帶市場的商機，台南大員皇冠假日酒店大廳的289BAR，原本僅提供大約10款的麵包可供外帶，即日起延長銷售時間與擴大生產量，一口氣新增了近30款的麵包與蛋糕，單價從60元起至850元不等，試圖在疫情期間開拓亮眼業績。

由於本土病例暴增，為防範社區感染擴大，即日起至2021年6月8日前，中央疫情指揮中心提升疫情警戒到第二級，許多飯店與餐廳陸續出現退訂潮。台南大員皇冠假日酒店雖然在南臺灣，同樣也深受影響，6月8日前的團體訂房也陸續取消或延期，業績足足掉了5成。看準外帶市場會隨著疫情升溫，需求量增加，加上點心主廚劉靖晟甫榮獲「亞太年度十大青年菁英名廚」金獎肯定，許多人特地慕名而來，就是要親自品賞他的好手藝，有鑑於此，位於酒店大廳的289BAR順勢擴大經營，新增麵包品項達16款，主打國人較喜愛的軟歐式麵包，並提供14款的小蛋糕與6吋生日蛋糕，讓客人輕鬆外帶五星級新鮮手感的美味回家。

引領外帶麵包的風氣，要追溯2020年5月，當時衛生福利部陳時中部長與臺南市黃偉哲市長入住台南大員皇冠假日酒店，當時品嘗到「流沙可頌」，讓兩位首長一吃驚喜，甚至舌尖縈繞的滋味久久不散，讓他們臨走之前，外帶好幾個才肯罷手，因此成為酒店內人氣經典的不敗款。酥脆可頌包著來自粵式中餐廳彩豐樓冠軍主廚袁東海配方的黃金流沙餡，先將鹹蛋黃以紹興酒泡洗去除蛋腥味後，加入一定比例的椰漿、煉乳等10多種的配料製成，灌入烤好放涼多達13層可頌麵包，完成了一個個外酥脆口的奶香可頌、內餡綿滑的鹹甜黃金流沙絕妙組合，最高曾有客人單次預訂100個。

目前又新增了「巧克力可頌」與「草莓卡士達可頌」，由於製作工序繁雜，每日限量，往往一出爐就立刻秒殺完售。新品「咖啡白蘭地麵包」帶著淡淡的白蘭地香氣，包著巧克力豆，常溫吃品嘗到透著咖啡香，加熱吃可以吃到巧克力融化後的濕潤口感。創意款「馬告鳳梨布里歐麵包」，運用臺灣山林裡的黑珍珠「馬告」，它本身帶有薑味、檸檬、香茅混合的獨特氣味，提升鳳梨果香，加上杏仁糖霜皮提升麵包酥脆口感。

人氣商品的「香蕉蛋糕」，選用較為熟成的新鮮香蕉和麵糊，以3:7的黃金比例攪拌後，上面灑上杏仁片增香與增脆，烘烤後形成外表焦脆，中間濕潤，滿滿香蕉味相當迷人。「明太子法國麵包」則是將鮮味醇厚的明太子，盡情地塗抹於法國麵包上，咬下時魚卵噗滋噗滋的口感，每一口都是大海的美味與濃郁。

蛋糕品項也增加不少，6吋生日蛋糕有莓果巧克力慕斯、巴斯克起司蛋糕、提拉米蘇、草莓鮮奶油蛋糕，共4款，夢幻甜蜜的外型，擺在玻璃櫃上就誘發內心強烈的購買慾。白色小愛心「香草蘭姆慕斯」造型小蛋糕最啾咪，濃郁的蘭姆酒風味配上費南雪蛋糕體，撲鼻的酒香跟它的可愛外貌反差之大帶來驚喜感。

「舒芙蕾起司蛋糕杯」柔軟綿滑的舒芙蕾起司蛋糕覆蓋著濃郁的檸檬香緹，就像是英俊的韓劇男主角窩藏著溫柔的真心，叫人不愛上也難。「泰莓白乳酪慕斯」外型是討喜的粉紅冰棒，選用酸味較重的白乳酪，配上酸甜的野草莓醬，吃來不膩口、無負擔，上面放泰莓增加立體感、引人想要一口接一口。因為疫情衝擊，更要努力開拓銷售新局，試圖以麵包、蛋糕為外帶主力。