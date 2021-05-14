Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 旅遊美食

板橋凱撒家宴「筍食豐宴」美饌上菜

5/15起至6/30 推出季節限定料理 每道280元起

By 台灣英文新聞
2021/05/14 10:55
板橋凱撒家宴「筍食豐宴」美饌上菜
板橋凱撒家宴「筍食豐宴」美饌上菜

春夏時節交替，品嚐爽口鮮甜、脆口多汁的綠竹筍總能讓人大呼過癮！綠竹筍素有「初夏綠寶石」美譽，鮮美甘甜、富含滿滿水分、高纖維且低熱量，更是最消暑及健康美味的料理食材。板橋凱撒大飯店「家宴」中餐廳選用當季盛產綠竹筍推出主題菜單，5/15(六)起供應單點料理「香烤桔醬綠竹筍」、「金沙綠竹筍」、「蒜子雙冬龍膽球」、「黑椒綠竹肥牛捲」、「麻辣綠竹海鮮煲」及「竹筍野菌燉雞湯」，每道280元起，道道經典、清爽鮮甜，推薦給喜愛筍食料理的饕客加入必吃清單！詳情或預約請洽家宴中餐廳02-8964-3952 。

「香烤桔醬綠竹筍」以焗烤手法調理，將綠竹筍燙熟後去殼切塊備用，拌入特製金桔沙拉醬後，再放入挖空綠竹筍容器內並鋪上滿滿起司絲，入烤箱以200度烤至7分鐘即可盛盤。酸甜開胃的金桔沙拉醬加入濃郁起司乳香更能帶出綠竹筍的鮮甜口感，令人允指回味! 每份350元。

「金沙綠竹筍」將鹹蛋黃和高粱酒慢火烤至半熟，拌煮成醬汁後再加入川燙後綠竹筍及些許紫蘇葉一同拌炒，橘黃鮮香的金沙醬裹覆於筍皮上，紫蘇葉獨特香氣與濃郁蛋香味完美融合，成為大人小孩都喜愛的一道菜餚，每份680元。

「蒜子雙冬龍膽球」將蒜蓉、乾蔥爆香後加入事先油炸過的蒜頭粒及龍膽魚片，以及西蘭花、紅黃甜椒、綠竹筍、腐竹及北菇等食材一同拌炒出香氣後即可起鍋。富含膠原蛋白的龍膽魚球，扎實彈牙又不失滑嫩與竹筍的鮮香及蒜香層層堆疊，融合而出不同層次的風味口感，每份1,090元。

「黑椒綠竹肥牛捲」將金針菇、紅蘿蔔及綠竹筍切條川燙後備用，選用肥牛片包入備用蔬食煎烤約2分鐘後取出，拌入主廚特製黑椒醬汁煨煮收汁，最後擺盤即可上桌。黑椒醬微辣滋味、肥牛溫潤多汁再搭配爽脆綠竹筍合為一，齒頰留香、回味無窮，每份580元。

「麻辣綠竹海鮮煲」先將蒜蓉、紅椒粒、麻辣醬爆香後，依序加入白蝦、中卷、鮮干貝、海參、切片鮮冬菇、切塊綠竹筍一同拌炒出香氣，再放入煲內悶燒6分鐘後即可。開蓋撲鼻而來滿溢香辣海味，豐富食材集於一鍋著實滿足！每份920元。

「竹筍野菌燉雞湯」選用土雞腿肉、綠竹筍、鴻喜菇、白玉菇、蟲草花與薑片慢火清燉1小時後，只需再放入些許調味即可。入口湯頭精純鮮甜、清爽消暑，每份280元。

更新時間 : 2021-05-16 18:23 GMT+08:00

最受歡迎

最新【台灣部分地區三級警戒！】台北市、新北市今起至5/28升至第三級 陳時中: 單日本土新增180例
最新【台灣部分地區三級警戒！】台北市、新北市今起至5/28升至第三級 陳時中: 單日本土新增180例
最新【台北市快篩Q＆A】台灣5/15本土個案180•北市正式啟動「第三階段防疫」 加強免費快篩•柯文哲呼籲: 沒事別出門且避免外食
最新【台北市快篩Q＆A】台灣5/15本土個案180•北市正式啟動「第三階段防疫」 加強免費快篩•柯文哲呼籲: 沒事別出門且避免外食
【疫情延燒到高雄】台灣5/14本土增29例 7例感染源不明 16例與萬華「阿公店」有關
【疫情延燒到高雄】台灣5/14本土增29例 7例感染源不明 16例與萬華「阿公店」有關
雙北三級警戒 不戴口罩最高罰1萬5千元 違規罰則一覽
雙北三級警戒 不戴口罩最高罰1萬5千元 違規罰則一覽
【最新】桃園、新竹、宜蘭、台東、花蓮等縣市跟進「準三級防疫」
【最新】桃園、新竹、宜蘭、台東、花蓮等縣市跟進「準三級防疫」
【更新】北市邀台灣指揮中心開記者會 　陳時中: 和平醫院不封院•柯文哲：封院是14世紀遏制黑死病做法
【更新】北市邀台灣指揮中心開記者會 　陳時中: 和平醫院不封院•柯文哲：封院是14世紀遏制黑死病做法
超夯！「台灣社交距離APP」超過80萬人安裝　指揮中心推出抽獎活動最高五千元
超夯！「台灣社交距離APP」超過80萬人安裝　指揮中心推出抽獎活動最高五千元
【懶人包】PTT之父杜奕瑾來解答！「台灣社交距離APP」隱私問題、使用守則一次看懂
【懶人包】PTT之父杜奕瑾來解答！「台灣社交距離APP」隱私問題、使用守則一次看懂
最新！新北板橋某國中生5/14確診新冠肺炎 54位學生兩週後補考國中會考
最新！新北板橋某國中生5/14確診新冠肺炎 54位學生兩週後補考國中會考
【最新】台灣新冠疫情快訊／雙北升三級警戒 娛樂場所宗教活動全面暫停
【最新】台灣新冠疫情快訊／雙北升三級警戒 娛樂場所宗教活動全面暫停