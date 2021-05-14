板橋凱撒家宴「筍食豐宴」美饌上菜

春夏時節交替，品嚐爽口鮮甜、脆口多汁的綠竹筍總能讓人大呼過癮！綠竹筍素有「初夏綠寶石」美譽，鮮美甘甜、富含滿滿水分、高纖維且低熱量，更是最消暑及健康美味的料理食材。板橋凱撒大飯店「家宴」中餐廳選用當季盛產綠竹筍推出主題菜單，5/15(六)起供應單點料理「香烤桔醬綠竹筍」、「金沙綠竹筍」、「蒜子雙冬龍膽球」、「黑椒綠竹肥牛捲」、「麻辣綠竹海鮮煲」及「竹筍野菌燉雞湯」，每道280元起，道道經典、清爽鮮甜，推薦給喜愛筍食料理的饕客加入必吃清單！詳情或預約請洽家宴中餐廳02-8964-3952 。

「香烤桔醬綠竹筍」以焗烤手法調理，將綠竹筍燙熟後去殼切塊備用，拌入特製金桔沙拉醬後，再放入挖空綠竹筍容器內並鋪上滿滿起司絲，入烤箱以200度烤至7分鐘即可盛盤。酸甜開胃的金桔沙拉醬加入濃郁起司乳香更能帶出綠竹筍的鮮甜口感，令人允指回味! 每份350元。

「金沙綠竹筍」將鹹蛋黃和高粱酒慢火烤至半熟，拌煮成醬汁後再加入川燙後綠竹筍及些許紫蘇葉一同拌炒，橘黃鮮香的金沙醬裹覆於筍皮上，紫蘇葉獨特香氣與濃郁蛋香味完美融合，成為大人小孩都喜愛的一道菜餚，每份680元。

「蒜子雙冬龍膽球」將蒜蓉、乾蔥爆香後加入事先油炸過的蒜頭粒及龍膽魚片，以及西蘭花、紅黃甜椒、綠竹筍、腐竹及北菇等食材一同拌炒出香氣後即可起鍋。富含膠原蛋白的龍膽魚球，扎實彈牙又不失滑嫩與竹筍的鮮香及蒜香層層堆疊，融合而出不同層次的風味口感，每份1,090元。

「黑椒綠竹肥牛捲」將金針菇、紅蘿蔔及綠竹筍切條川燙後備用，選用肥牛片包入備用蔬食煎烤約2分鐘後取出，拌入主廚特製黑椒醬汁煨煮收汁，最後擺盤即可上桌。黑椒醬微辣滋味、肥牛溫潤多汁再搭配爽脆綠竹筍合為一，齒頰留香、回味無窮，每份580元。

「麻辣綠竹海鮮煲」先將蒜蓉、紅椒粒、麻辣醬爆香後，依序加入白蝦、中卷、鮮干貝、海參、切片鮮冬菇、切塊綠竹筍一同拌炒出香氣，再放入煲內悶燒6分鐘後即可。開蓋撲鼻而來滿溢香辣海味，豐富食材集於一鍋著實滿足！每份920元。

「竹筍野菌燉雞湯」選用土雞腿肉、綠竹筍、鴻喜菇、白玉菇、蟲草花與薑片慢火清燉1小時後，只需再放入些許調味即可。入口湯頭精純鮮甜、清爽消暑，每份280元。