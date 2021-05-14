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國泰飯店觀光事業 嚴格落實防疫措施 住宿用餐好安心

By 台灣英文新聞
2021/05/14 10:48
國泰飯店觀光事業 嚴格落實防疫措施 住宿用餐好安心
國泰飯店觀光事業 嚴格落實防疫措施 住宿用餐好安心
國泰飯店觀光事業 嚴格落實防疫措施 住宿用餐好安心

面對國內疫情升溫，國泰飯店觀光事業旗下和逸飯店、慕軒飯店、台北國泰萬怡酒店及巧虎夢想樂園，重視每位貴賓與員工的健康安全，防疫期間以最高標準配合政府所有因應措施，視為主要守護第一原則。館內公共區域皆備有酒精消毒機供客人使用，為貴賓測量體溫，除客房內依循防疫標準整潔消毒外，針對公共區域每日進行消毒四次，每位客人入館內皆需於公區配戴口罩，入住之旅客需填寫防疫切結書及旅遊接觸史調查問卷。

住宿部分，自2021年5月11日起，國泰飯店觀光事業旗下飯店暫不接待入住高風險國家返台之旅客，中低風險國家旅客則須完成隔離監測期「14天居家隔離/居家檢疫監測期」及「7天自主管理期」才可住宿。以家庭旅客為大宗的和逸飯店‧台南西門館，更針對飯店內親子設施加強消毒作業，除了每日定時以酒精全面消毒、定期進行設施洗滌，再搭配臭氧機清潔除菌。其中最受歡迎的小小電動車，在每位小朋友使用後也皆以酒精擦拭後，再提供下一位小朋友使用。

集團旗下餐廳全面實施「用餐實聯制」，加強清潔消毒頻率每小時以酒精擦拭，採取梅花座、桌面放置透明隔板並拉開桌距保持社交距離，宴席則提供公筷母匙與分菜服務，服務人員一律配戴口罩及手套。巧虎夢想樂園謹慎管制人次，採「實聯制」入園為所有貴賓把關，樂園每日針對場域和玩具消毒四次，每晚結束營業後，使用臭氧機進行消毒，確保每位家長與小朋友們，皆能在最安全的環境下安心遊玩。

此外，針對飯店後勤人員，正式啟動「異地備援」辦公分流機制，禁止跨縣市洽公，相關會議、訓練課程將改以電話或視訊進行，減少人員接觸，並嚴格落實員工出入口上下班體溫測量記錄和手部消毒。

國泰飯店觀光事業自疫情以來嚴陣以待、嚴格遵守政府防疫規範，以最高層級之衛生標準來進行各項服務，讓每位賓客都能安心用餐或入住。面對長期抗疫戰役，我們將秉持對顧客、員工的關懷，持續以滾動式行動方案與措施，及時應變因疫情造成的風險和局勢變化，與世界攜手共同穿越這場世紀風暴。

更新時間 : 2021-05-16 18:23 GMT+08:00

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