和逸飯店&慕軒飯店星級外帶餐盒 嚴選食材X飯店職人手藝　安心美味帶著走

為了讓民眾在疫情升溫情況下，能安心在家用餐，國泰飯店觀光事業旗下慕軒飯店和COZZI Blu和逸飯店．桃園館貼心推出外帶餐盒服務，每盒148元起，挑選新鮮食材搭配飯店主廚規劃的美味均衡菜色，當日現點現做，無論個人或家庭都能輕鬆外帶享用，訂購滿額更提供單一定點免費用外送服務。

慕軒飯店URBAN331饗樂餐盒 四款口味健康選擇

MADISON TAIPEI HOTEL慕軒飯店1樓URBAN331威士忌酒吧，即日起推出『URBAN331饗樂餐盒』外帶服務，平日午餐時間供應「鹽烤鯖魚」、「照燒蜜汁雞腿」、「燒烤黑胡椒豬排」和「低溫碳烤雞胸沙拉」等四款營養均衡的精緻餐盒，不管在辦公室還是住家，每盒均一價160元輕鬆外帶享用飯店星級美食，每筆訂購量最低5盒，再享買10盒送1盒優惠（買20送2依此類推），一次訂購3,000元以上更有免費外送服務乙次（限飯店1公里範圍內）。慕軒飯店主廚每日挑選新鮮食材，嚴格把關食品衛生，讓大家吃得美味又安心！

多國風味美食 COZZI Blu讓您輕鬆外帶享用

國泰飯店觀光事業旗下的全新旗艦品牌COZZI Blu和逸飯店．桃園館看準大桃園地區外帶需求提升，即日起推出「Cozzi Market市集餐盒」，集結了義式「青醬炭烤雞腿義大利麵」、日式「酥炸雞唐揚飯」或是法式「波本紅酒燉牛南飯」等6款多國風味餐盒一次體驗，所有餐點均現點現做，每盒148元起，一次訂購滿2,000元以上更享免費外送服務乙次（限飯店1公里範圍內，單一定點），在疫情緊繃期間，讓消費者也能在家放心享用美味不打折。