〈時評〉台灣大停電反思　未來產業政策應審慎考慮調整

台電昨(13)日下午3時宣佈，高雄市路竹路北超高壓電所匯流排故障，導致興達電廠共4部機組跳脫，導致全台分區大停電，工商業及民生供電普遍遭受衝擊，直至晚間八點多才恢復正常供電。

全台大停電範圍相當廣，至少包括大台北、高雄、嘉義、台南、宜蘭、苗栗，幾乎各地都傳出停電災情。工業生產如台積電、聯電、台達電、鴻海各大工廠，受停電影響，造成損失；民生部份，多處便利超商、百貨公司、超市、商業大樓，都因為停電，造成冷凍系統無法運作，生鮮食品損壞帶來損失；新冠肺炎疫情指揮中心甚至因停電，還中斷疫情直播。

國際永續經營風險評估機構Sustainalytics，在一篇研究報告中，評估十大企業ESG永續經營風險產業及最主要受影響產業，直指半導體產業龍頭台積電，面對台灣能源需求急劇升高的供需挑戰嚴峻，極可能影響晶片生產。

如今全台大停電證實這篇報告警訊為真，台積電歷經2017年8月15日、今年4月14日南科園區停電，再加上今天的全台大停電，使台灣工業生產大旱之外，更要面對不可測的停電風險。台灣各企業今年為了因應大旱，想方設法到各地水源區取水，如今又要面對不可測的停電風險，政府要如何向全國人民證明台灣基礎建設，還適合企業界安心投資，人民生活平安呢？

2025非核家園是政府既定政策，但是外界一直擔心電力供應是否真能無虞呢？如今台電公司又驚爆全台大停電，加深人民對於電力供應的疑慮。政府一再強調電力供應不虞匱乏，也一再解釋513大停電是電網問題不是電廠，但如今看來風險評估機構對台灣電力供應的質疑，並非無的放矢。

2021年的台灣，大旱加上新冠肺炎疫情，如今又有全台大停電，政府實在不能再以「充分掌握，不必擔心」簡單8個字安慰人民，或一句「最壞狀況疊在一起」來爭辯一個「不願面對的真相」。

面對水、電、人力供應皆不足，台灣未來產業政策，應審慎考慮調整。半導體產業耗能嚴重，台積電雖然是護國神山，根據數據其耗電量卻佔全台5％，其他工業產品大多如此，政府必須考慮發展節能減碳產業。

先進國家都重視工業原材料生產、研發，以及產品創新，如美國，雖然晶片產量只佔全球12％，但是半導體產值卻佔全球48％，台積電晶圓代工產量佔全球56％，台灣半導體產值卻只有19％，絕大多數利潤及關鍵技術還是掌握在美國手中。日本全力發展半導體生產之原物料，例如化工原料，毛利率高達70％以上，又無耗能污染問題。

再說到利潤更高的消費品，例如蘋果手機、特斯拉電動車，也都是高毛利率最終產品。

台灣要調整產業政策，擺脫耗能污染，以及低毛利率中間產品代工宿命，以徹底解決水、電、人力不足窘境，產業政策規劃要有深入、長遠的眼光。世界各國現在都重視發展新創產業，例如獨角獸企業，到去年底全球已孕育出500家，兩年之內增加一倍，目前美國以242家居首，中國119家第二，英國及印度24家，南韓11家，印尼5家，日本4家。

全球10大獨角獸公司，包括字節跳動、滴滴出行、SpaceX、Stripe、Airbnb、快手、Instacart、Epic Games、One97Communications、DoorDash，都是節能減碳，產值高，人力精簡的高附加價值產業，也替股市投資人創造高報酬，這些才應該是未來台灣發展的方向。

台股投資人可多選擇資訊軟體、優質生技醫療、通訊網路、電子通路、電動車、金融服務、食品、油電燃氣、資訊服務、廢棄物處理等，低耗能減碳產業，既可避險，鼓勵產業發展，亦能賺取合理報酬。

台灣亟需產業轉型，邁向技術密集，低耗能、低污染、低人力投入之新創產業，才真正適合面積僅3萬4千平方公里，人口高齡化，且天然資源稀少化的島國型國家發展需要。類似過去高耗能且污染產業，應逐漸淘汰，期能創造台灣更美好的未來。